Deprem bölgesinde rezerv alan krizi! Bakanlık’tan Yanıt Bekleniyor

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Dağtekin, yaptığı açıklamada, deprem sonrasında Turan Özdemir Bulvarı’ndan Atatürk Bulvarı’na kadar olan bölgenin rezerv alanı olarak ilan edildiğini, ancak daha sonra hak sahiplerinin itirazı olduğu gerekçesiyle bu kararın araştırma yapılmadan iptal edildiğini öğrendiklerini belirtti. Bölgedeki iş yeri sahipleriyle yapılan görüşmelerde, iptal sürecinde kendilerinin yaklaşık yüzde 80’inin görüşünün alınmadığının ifade edildiğini aktardı. CHP İlçe Başkanı Taner Dağtekin, iş yeri sahipleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, ilgili kişilerin rezerv alanının yeniden oluşturulması gerektiğini savunduğunu ve bu görüşlerini imzayla teyit ettiğini söyledi. Rezerv alanının iptalinin birkaç kişinin engellemesiyle gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Dağtekin açıklamasının devamında “Rezerv alanının tekrar tespiti ile ilgili imzalar belgeler tüm yapılan çalışmalar Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili ilçemizde toplantı yapılmıştır lakin sonuç çıkmamıştır, burada ki yetkililer de biliyor ki rezerv alanı olarak tekrar yapılmasını istiyoruz. Söz konusu rezerv alanının tekrar tespitinin yapılmasını sayın bakanımızdan talep ediyoruz.” dedi.