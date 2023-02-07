Şerefsizlik devam ediyor. Hatay'da yağmacıların yeni görüntüleri geldi

Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 il yoğun biçimde etkilenmişti. 3.432 can kaybının yaşandığı ve binlerce insanın enkaz altında olduğu bildirilirken arama kurtarma faaliyetleri de hız kesmeden devam ediyor. Depremzedeler için yardım seferberliği ilan edilmişken, Hatay'da pes dedirten görüntüler ortaya çıktı.

Deprem bölgesi birçok şehirde yardım çığlıkları yükselirken Hatay'da çekilen görüntülerde kansız yağmacıların ortaya çıktığı görüldü.