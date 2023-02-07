7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şerefsizlik devam ediyor. Hatay'da yağmacıların yeni görüntüleri geldi

Şerefsizlik devam ediyor. Hatay'da yağmacıların yeni görüntüleri geldi

Ülkenin güneyinde deprem nedeniyle göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Kansız yağmacılar bu sefer marketleri yağmalarken görüntülendi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:34
Takip Et

Deprem bölgesinde yağma devam ediyor

Şerefsizlik devam ediyor. Hatay'da yağmacıların yeni görüntüleri geldi
+
Aa
-

Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 il yoğun biçimde etkilenmişti. 3.432 can kaybının yaşandığı ve binlerce insanın enkaz altında olduğu bildirilirken arama kurtarma faaliyetleri de hız kesmeden devam ediyor. Depremzedeler için yardım seferberliği ilan edilmişken, Hatay'da pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. 

Deprem bölgesi birçok şehirde yardım çığlıkları yükselirken Hatay'da çekilen görüntülerde kansız yağmacıların ortaya çıktığı görüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hatay
7.02.2023 14:40
bunların alayı suriyeli değilse ben de birşey bilmiyorum ne kadar arsız hırsız uğursuz varsa doldurdular ülkeye lanet olasılar  
 
1950
7.02.2023 14:40
Kel başa şişir tarak misali, yönetenlere bak vatandaşını anla !!!!  
 
zonguldak
7.02.2023 14:36
ne desek boş. allah düşürmesin.  
 
TÜM YORUMLAR (17)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
1
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
2
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
3
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
4
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
5
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
6
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
7
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremzedeler için Fenerbahçeli Valencia harekete geçti
﻿Depremzedeler için Fenerbahçeli Valencia harekete geçti
﻿Depremzedeler için Fenerbahçeli Valencia harekete geçti
﻿Deprem korkusu ile baş etmenin yolları
﻿Deprem korkusu ile baş etmenin yolları
﻿Deprem korkusu ile baş etmenin yolları
﻿Devlet Bahçeli: Bu da geçecektir nihayet Allah bizimledir
﻿Devlet Bahçeli: Bu da geçecektir nihayet Allah bizimledir
﻿Devlet Bahçeli: Bu da geçecektir nihayet Allah bizimledir
﻿Beşiktaş İnönü Stadı'nda yardımları topluyor. İhtiyaç listesi açıklandı
﻿Beşiktaş İnönü Stadı'nda yardımları topluyor. İhtiyaç listesi açıklandı
﻿Beşiktaş İnönü Stadı'nda yardımları topluyor. İhtiyaç listesi açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.