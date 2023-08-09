Deprem bölgesinde yıkılan binanın ekseni kaydı. Mahalleli evleri boşaltıyor

6 Şubat depreminde ara katı yıkılarak ekseni kaydığı için ilginç görüntünün ortaya çıkmasına neden olan 4 katlı bina korkutuyor.

KAYNAK: İHA
Deprem bölgesinde yıkılan binanın ekseni kaydı. Mahalleli evleri boşaltıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Varlık Mahallesi’ndeki 4 katlı binada ilginç bir yıkım gerçekleşti. Binanın birinci, ikinci ve dördüncü katı yıkılmazken üçüncü kat yıkılarak ortadan kayboldu. Yıkım esnasında dördüncü katın ekseni de kaydı. Abuzer Fırat’a ait olduğu öğrenilen binanın dördüncü katı yaklaşık 30 derecelik bir açıyla döndü.

Adıyaman’da acil yıkılacak binalar yıkıldı. Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Mahalle sakinleri tehlike arz eden bu binanın bir an önce yıkılmasını istiyor. Binanın bitişiğindeki komşuları, binanın yıkılma ihtimaline karşı evlerini boşalttı.

Mahalle Sakini Yaşar Yavcik, “Depremde binanın bir katı yok oldu. Ara kat yıkılınca böyle bir görüntü ortaya çıktı, herkes görüyor. Biz bu binadan korkuyoruz. Bina her an yıkılabilir. Mahalle sakinleri olarak biz korkuyoruz. Yan komşum bina üzerine yıkılır diye taşındı” dedi.

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