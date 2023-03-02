﻿Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

Deprem kayıpları arasında Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Dönmez ailesi de var. İlke Apartmanı'nda yaşayan Muhittin ve Meltem Dönmez çifti ile iki kızı Ebrar ve Cansu Erva Dönmez 6 Şubat'tan beri kayıp.​​