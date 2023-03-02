﻿Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 45 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 100 binden fazla da yaralı olduğu bilgisi geçildi.
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Ancak bazı vatandaşların enkaz altından çıkarıldığı hastaneye kaldırıldığı ancak bulunmadığı ortaya çıktı. Kayıplarını arayanlar seslerini duyurmaya çalışıyor.
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Hem sosyal medyada, gerekse basın yoluyla yayınlanan ilanların yanı sıra vatandaşlar sokaklara astıkları el ilanlarıyla da yakınlarını bulmayı umut ediyor.
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Deprem kayıpları arasında Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Dönmez ailesi de var. İlke Apartmanı'nda yaşayan Muhittin ve Meltem Dönmez çifti ile iki kızı Ebrar ve Cansu Erva Dönmez 6 Şubat'tan beri kayıp.
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir başka kayıp da Öcal ailesinin büyük kızları Sude Lal Öcal. Depremden yaralı kurtulan Öcal çifti ile 2 kızı, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi olup taburcu edildi ancak büyük kızları Sude Lal Öcal'dan bir daha haber alamadı.
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Hüseyin-Fethiye Çepni çifti de depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan beri kayıp.
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Yine Hatay İskenderun’da enkazdan çıkarılıp hastaneye kaldırılan Mustafa Batuhan Güleç hala kayıp.
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Kahramamaraş’ta enkazdan çıkarılan 2013 doğumlu Mukaddes Erva Aktaş hala aranıyor.
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Depremden sonra kaybolan birçok çocuktan ise hala haber alınamıyor. Ailelerinin aradığı çocukların yanında yakınlarını kaybetmiş çocuklardan da haber alınamıyor.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, kurdukları 0312 2074131 numaralı ihbar hattına 39 kayıp çocuk bilgisi geldiğini ifade etti.