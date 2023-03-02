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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

Depremlerde 45 bini aşkın vatandaş hayatını kaybederken depremden sağ kurtulanları yakınları aramaya devam ediyor. Deprem bölgesindeki duvarlara asılan ilanlar yürek sızlatıyor...

Galeri Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 12:30
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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 45 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 100 binden fazla da yaralı olduğu bilgisi geçildi.

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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

Ancak bazı vatandaşların enkaz altından çıkarıldığı hastaneye kaldırıldığı ancak bulunmadığı ortaya çıktı. Kayıplarını arayanlar seslerini duyurmaya çalışıyor.

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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

Hem sosyal medyada, gerekse basın yoluyla yayınlanan ilanların yanı sıra vatandaşlar sokaklara astıkları el ilanlarıyla da yakınlarını bulmayı umut ediyor.

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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

Deprem kayıpları arasında Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Dönmez ailesi de var. İlke Apartmanı'nda yaşayan Muhittin ve Meltem Dönmez çifti ile iki kızı Ebrar ve Cansu Erva Dönmez 6 Şubat'tan beri kayıp.​​

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir başka kayıp da Öcal ailesinin büyük kızları Sude Lal Öcal. Depremden yaralı kurtulan Öcal çifti ile 2 kızı, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi olup taburcu edildi ancak büyük kızları Sude Lal Öcal'dan bir daha haber alamadı.

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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

Hüseyin-Fethiye Çepni çifti de depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan beri kayıp.

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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

Yine Hatay İskenderun’da enkazdan çıkarılıp hastaneye kaldırılan Mustafa Batuhan Güleç hala kayıp.

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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

Kahramamaraş’ta enkazdan çıkarılan 2013 doğumlu Mukaddes Erva Aktaş hala aranıyor.

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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

Depremden sonra kaybolan birçok çocuktan ise hala haber alınamıyor. Ailelerinin aradığı çocukların yanında yakınlarını kaybetmiş çocuklardan da haber alınamıyor.

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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, kurdukları 0312 2074131 numaralı ihbar hattına 39 kayıp çocuk bilgisi geldiğini ifade etti.

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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

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Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar

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