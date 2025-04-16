Deprem bölgesindeki esnafa yıkım şoku! 300’den fazla esnaf ve 166 ailenin geçim kaynağı

Adıyaman Kahta’nın kültürel mirası ve toplumsal hafızası olarak kabul edilen Eski Çarşı, yıkım planlarıyla sarsılıyor. Esnaf, çarşının ‘modern bir yapı’ için yok edileceği iddiasıyla ayağa kalktı. 300’den fazla esnaf ve 166 ailenin geçim kaynağı olan çarşı sadece bir alışveriş merkezi değil ilçenin tarihini ve insan hikayelerini yaşatan bir alan. Ancak esnaf, Mart ayı içinde belediye zabıtaları tarafından dükkânlarını bir ay içinde boşaltmaları yönünde tebligatlarla karşılaştığını aktardı.

“REZERV ALAN YALANMIŞ, KENTSEL DÖNÜŞÜM DEDİLER”

Esnafa başlangıçta çarşının ‘rezerv alan’ ilan edildiği, zarar görmeyecekleri ve kira yardımı alacakları söylendi. Kahta Gerçek gazetesinde yer alan habere göre bu vaatlerin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Esnaf, projenin bir kentsel dönüşüm çalışması olduğunu ve detayların belirsiz olduğunu öğrenince şoke oldu. “Yıkımdan sonra nerede çalışacağız? Kahta’da bu kadar esnafa yer yok, kiralık dükkân ya da ev bulmak imkânsız.” diyerek tepkilerini dile getiren esnaf, mağduriyetlerinin görmezden gelindiğini söylüyor.

“VİCDANINIZ RAHAT MI?”

Eski Çarşı esnafı, yetkililere “Bu karar vicdanınıza nasıl sığıyor? Esnafla konuşulmadan, mağdur etmeyecek projeler üretilebilecekken bu acele niye?” sorusunu yöneltti.

Yıkımın, çarşıyı geçim kaynağı olarak gören yüzlerce aileyi yersiz yurtsuz bırakacağını vurgulayan esnaf, “Eski Çarşı, Kahta’nın geçmişiyle bağıdır. Yıkılarak değil, restore edilerek yaşatılmalı.” dedi.

KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Esnaf, Eski Çarşı’nın mimarisi, hikayeleri ve esnaf kültürüyle Kahta’nın ruhunu yansıttığını belirterek, yıkım yerine restorasyon talep ediyor. Esnaf, “Tarih yıkılmaz, onarılır. Çarşımız, gelecek nesillere miras kalmalı.” diyerek yetkilileri ve kamuoyunu bu yanlıştan dönmeye çağırdı.

SİYAH ÇELENKLİ PROTESTO

Açıklamanın ardından bir grup esnaf, Kahta Belediyesi önüne sessiz bir yürüyüşle siyah çelenk bırakarak protesto düzenledi. Yetkililere “yanlıştan dönün” çağrısı yapan esnaf, hukuki mücadele başlatacaklarını duyurdu. “Ekmeğimiz ve tarihimiz için sonuna kadar direneceğiz.” diyerek kararlılıklarını vurguladılar.