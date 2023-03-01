Oyuncu Tamer Karadağlı'dan deprem bölgesinde kahreden paylaşım

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Ünlü isimler afet bölgelerine giderek depremzede çocuklarla biraraya geliyor ve yardımlarını götürüyorlar. Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı da soluğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aldı. Ünlü isim son durumu buradan duygusal sözlerle paylaştı.

''KELİMELER GERÇEKTEN KİFAYETSİZ''

Atv'nin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da Haluk karakteri ile hafızalarımıza kazınan Tamer Karadağlı deprem bölgesi olan Gaziantep'e gitti. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu "Nurdağı... Kelimeler gerçekten kifayetsiz" sözlerini not düşerek üzüntüsünü dile getirdi.

KONTEYNER KENTE ZİYARET

Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'nin organizasyonu İletişim Başkanlığının desteğiyle dizi ve sinema oyuncularından oluşan 15 kişilik ekip, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Konteyner kentteki çocuklarla oyun oynayıp sohbet eden sanatçılar, bazı depremzedelerin hatıra fotoğrafı çektirme talebini de geri çevirmedi.

Oyunculardan Tamer Karadağlı ise ülkenin yaşadığı bu deprem felaketinden sonra birçok insanın evsiz kaldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir yıkım yaşadık. Konteyner kente gelip çocuklara bir nebze olsun moral verebiliyor olmak bence çok önemli. Çünkü, zaten psikolojik olarak yıkım içindeler. En azından tanıdıkları birilerini gördükleri zaman yüzlerinin birkaç saniye bile gülüyor olması çok önemli diye düşünüyorum. Bugün İslahiye ilçesindeyiz. Çocuklarla vakit geçirdik. Çocuklar çok mutlu oldu. Burada olduğumuz için çok mutlu oldum. "