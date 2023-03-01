1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Tamer Karadağlı'dan deprem bölgesinde kahreden paylaşım

Oyuncu Tamer Karadağlı'dan deprem bölgesinde kahreden paylaşım

Ülkemizde yaşanan korkunç deprem felaketinin ardından ünlü isimler afet bölgelerine gitmeye ve yardımlar götürmeye devam ediyorlar. Bu isimlerden biri de Tamer Karadağlı oldu. Karadağlı deprem bölgesindeki son durumu 'Kelimeler gerçekten kifayetsiz' sözleri ile gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 08:02
Takip Et

Deprem bölgesine giden oyuncu Tamer Karadağlı'nın paylaşımı herkesi kahretti

Oyuncu Tamer Karadağlı'dan deprem bölgesinde kahreden paylaşım
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Ünlü isimler afet bölgelerine giderek depremzede çocuklarla biraraya geliyor ve yardımlarını götürüyorlar. Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı da soluğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aldı. Ünlü isim son durumu buradan duygusal sözlerle paylaştı.

''KELİMELER GERÇEKTEN KİFAYETSİZ''

Atv'nin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da Haluk karakteri ile hafızalarımıza kazınan Tamer Karadağlı deprem bölgesi olan Gaziantep'e gitti. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu "Nurdağı... Kelimeler gerçekten kifayetsiz" sözlerini not düşerek üzüntüsünü dile getirdi.

KONTEYNER KENTE ZİYARET

Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'nin organizasyonu İletişim Başkanlığının desteğiyle dizi ve sinema oyuncularından oluşan 15 kişilik ekip, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Konteyner kentteki çocuklarla oyun oynayıp sohbet eden sanatçılar, bazı depremzedelerin hatıra fotoğrafı çektirme talebini de geri çevirmedi.

Oyunculardan Tamer Karadağlı ise ülkenin yaşadığı bu deprem felaketinden sonra birçok insanın evsiz kaldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir yıkım yaşadık. Konteyner kente gelip çocuklara bir nebze olsun moral verebiliyor olmak bence çok önemli. Çünkü, zaten psikolojik olarak yıkım içindeler. En azından tanıdıkları birilerini gördükleri zaman yüzlerinin birkaç saniye bile gülüyor olması çok önemli diye düşünüyorum. Bugün İslahiye ilçesindeyiz. Çocuklarla vakit geçirdik. Çocuklar çok mutlu oldu. Burada olduğumuz için çok mutlu oldum. "

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
1
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
2
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
3
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
4
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
5
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
6
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
7
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
﻿Türk askeriyle polisi kozlarını paylaştı
﻿Türk askeriyle polisi kozlarını paylaştı
﻿Türk askeriyle polisi kozlarını paylaştı
﻿Neml suresi ne anlama geliyor?
﻿Neml suresi ne anlama geliyor?
﻿Neml suresi ne anlama geliyor?
﻿Tekirdağ'da araç takla attı: 2 yaralı
﻿Tekirdağ'da araç takla attı: 2 yaralı
﻿Tekirdağ'da araç takla attı: 2 yaralı
﻿Ahşap ev kül oldu
﻿Ahşap ev kül oldu
﻿Ahşap ev kül oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.