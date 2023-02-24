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Deprem bölgesine giden vakıf sadece Suriyelilere yardım dağıttı. Sadece Suriyeliler mi depremzede. Vakfın kurucusu Erdoğan’dan plaket almıştı

Türk yardım kuruluşu Darül Eytam Vakfı’nın afet bölgesinde sadece Suriyelilere yardım dağıttığı ileri sürüldü. "Sade Suriyeliler mi depremzede" tepkileri geldi. Vakfın başkanının Erdoğan'dan plaket aldığı da ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:07
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Deprem bölgesine giden vakıf sadece Suriyelilere yardım dağıttı

Deprem bölgesine giden vakıf sadece Suriyelilere yardım dağıttı. Sadece Suriyeliler mi depremzede. Vakfın kurucusu Erdoğan’dan plaket almıştı
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Güneydoğu Anadolu’da meydana 2 büyük depremden 11 il büyük oranda etkilendi. 43 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 500 binden fazla da vatandaş yaralandı.

Afet bölgesine ilk günde itibaren hem vatandaşlar bireysel olarak hem de kuruluşlar yardım ve bağış toplamaya ve dağıtmaya başladı.

Bu kuruluşlardan Darül Eytam Vakfı’nın sadece Suriyelilere yardım dağıttı iddia edildi.

TÜRK VATANDAŞ DEPREMZEDE DEĞİL Mİ?

Sosyal medyada yayılan bir videoda afet bölgesinde yardım almak isteyen bir Türk depremzede, bölgeye gelen Darül Eytam Vakfı’nın sadece Suriyelilere yardım dağıttığını duyurdu.

Vakfın SADECE Suriyelilere yardım kolisi dağıtması tepki topladı, "Türk vatandaşlar insan değil mi? Depremzede değil mi?" tepkileri geldi. 

VAKFIN KURUCUSU ERDOĞAN'DAN PLAKET ALDI

Vakfın Kurucu Başkanı Sedat Çebi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan plaket aldığı ortaya çıktı. 

Ayrıca depremin olduğu ilk günden beri yabancı uyruklu ve Suriyelilerin çoğunluklu olduğu vatandaşlar depremzedelerin eşyalarını, marketteki, mağazalardaki ürünleri yağmalamaya başlamıştı.

Öte yandan hatay'da bulunan Suriyeliler, bölgede asayişi sağlamak ve yardım çalışmalarına katkı vermek amacıyla görevlendirilen Türk askerine açtığı iddia edilen görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.

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