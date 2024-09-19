Deprem döneminin Hatay Valisi, Sakarya Valisi oldu. Hakkındaki suç duyurusu dün geri çevrilmişti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Hatay'da 6 Şubat depremlerinde eşi Ayşegül ve oğlu Latif Muhammed'i kaybeden Cahit Aşkar'ın dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan hakkında yaptığı suç duyurusunu işleme koymadı.

12 valinin görevi değiştirildi, 16 ile yeni vali atandı. Vali Atamaları Resmi Gazete'de

ANKA Haber Ajansı'nın duyurduğu haberde Başsavcı Şentürk, iddiaların somut bilgi ve belgeye dayanmadığını iddia etti. Suç duyurusunda bulunan depremzete Cahit Aşkar, Yargıtay'ın kararına, "Rahmi Doğan, deprem öncesi ve sonrasında görevini yerine getirmemiştir. Doğan'ın görevi yerine getirmemesinden dolayı başta eşim ve oğlum olmak üzere binlerce vatandaş yaşamını yitirdi. Şentürk, bu kadar ölüm ve yıkımdan başka nasıl bir 'somut bilgi ve belge' istiyor?" diyerek tepki gösterdi.

ESKİ HATAY VALİSİ RAHMİ DOĞAN SAKARYA VALİSİ OLDU

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre Sakarya Valiliğine, Hatay Valiliği görevinden sonra Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine çekilen Rahmi Doğan atandı.

Atama kararının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün Rahmi Doğan hakkındaki suç duyurusunu geri çevirmesinin ertesinde gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın Sakarya Valisi olarak atanması ile birlikte Sakarya’da 1 yıldır görevde bulunan Yaşar Karadeniz merkeze çekilerek Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.