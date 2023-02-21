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Deprem erken doğumu tetikleyebilir

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Erhan Cömert, “Deprem sürecinde gebeliği devam eden anne adaylarında da olumsuz birtakım tepkimeler meydana gelebilir.” Diye uyarıda bulundu. İşte o uyarılar.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:35
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Deprem erken doğumu tetikleyebilir mi?

Deprem erken doğumu tetikleyebilir
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Deprem sırasında yaşanılan şiddetli sarsıntı ve olası eşya düşmelerinin düşük ve kanama tehlikesini de beraberinde getirebildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Erhan Cömert deprem sürecinde anne adaylarının dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

DÜŞÜK RİSKİ ARTABİLİR

Anne adaylarının büyük depremler sonrası kaygı bozukluğu ve yoğun stres yaşayabileceğini ifade eden Cömert, “Özellikle depremin etkilediği bölgelerde yaşanan olumsuz durumlar stres ve kaygı oluştururken; deprem sürecinde gebeliği devam eden anne adaylarında da olumsuz birtakım tepkimeler meydana gelebilir. Yaşanan yoğun kaygı ve stresle birlikte düşük riski artabilirken; kanama ve erken doğumlar da olabilir. Bu nedenle imkanlar dahilinde anne adaylarının kontrollerini yaptırması son derece önem taşır. Bu süreçte alınacak olan psikolojik destek de anne adayına gebelik süresince yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

HİJYENE VE MASKE KULLANIMINA DİKKAT

Ayrıca deprem gibi doğal afet dönemlerinde enfeksiyon riskinin de yüksek olabileceğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Erhan Cömert açıklamasının devamında şunları söyledi:
“Salgın hastalıklara karşı önlem alınmalıdır. Gebelerin de hijyen konusuna daha fazla özen göstermesi gerekir. Bu noktada vücut hijyeninin sağlanması için temiz suyun bulunmadığı alanlarda dezenfektanlardan faydalanmak önemli. Ayrıca maske kullanımı da yine hamilelerin hastalıklara karşı alabileceği önlemler arasında yer alır.”

DHA

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