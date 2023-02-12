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Bir takım daha ligden çekildi

TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor, ligden çekildi

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 13:59
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Deprem felaketinden sonra Malatya ekibi ligden çekildi

Bir takım daha ligden çekildi
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TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Malatya Arguvanspor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, yaşanan depremden ötürü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız. TFF tarafından başvurumuz kabul edilmiştir. 2023-2024 futbol sezonunda kulübümüz tekrardan TFF 3. Lig'de mücadele edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Malatya Arguvanspor, 3. Grup'ta 21. hafta sonuna 11. sırada bulunuyordu.

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