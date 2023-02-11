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Flaş... Flaş... Deprem fırsatçıları ete zam yaptı. Orhan Uğuroğlu açıkladı

Türkiye deprem felaketiyle uğraşırken depremi fırsat bilen alçaklar dana kıymaya ve dana kuşbaşına zam yaptı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 12:16
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Deprem fırsatçıları ete zam yaptı

Flaş... Flaş... Deprem fırsatçıları ete zam yaptı. Orhan Uğuroğlu açıkladı
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Türkiye deprem felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışırken et fiyatlarına zam geldi. Dana kıymaya yüzde 17,5, dana kuşbaşıya yüzde 21 zam geldi.

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP iktidarı ipin ucunu fena kaçırdı." dedi.

"Depremi fırsat bilen alçaklar dana etine zam yaptılar." diyen Uğuroğlu,"Perakende satışı; 230 lira olan dana kıyma 270 liraya, 240 lira olan dana kuşbaşı 290 liraya fırladı. Türk milletini hem deprem vuruyor hem de zamlar vuruyor. Erdoğan sadece seyrediyor." ifadelerine yer verdi.



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