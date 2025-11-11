Alp- Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hemen her gün ilimiz sallanıyor. Balıkesir, merkez üssü Sındırgı olan 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan 6.1'lik depremlerin ardından artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. 15 binden fazla artçı deprem kaydedilen ilçede, vatandaşlar olası yeni büyük depremler konusunda endişeli.

Sındırgı en son dün akşam 21:20'de 4,9 büyüklüğünde depremle sallandı. Tüm gözler bölgeye çevrilmişken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı canlı yayında “deprem fırtınası” olarak tanımlanan sürecin nasıl ilerleyeceğine dair dikkat çeken bilgiler verdi.

'ÇOK FAZLA DEPREM OLMASI...'

Sık sık aynı bölgede yaşanan depremlerin büyük bir depremin habercisi olup olmadığı sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

"Buradan şunu çıkarabiliyoruz. İki kavramı anlatmak istiyorum.

Birincisi, çok fazla deprem olması tek başına bir risk teşkil etmez. Tam tersi, eğer fay dizilimleri çok küçük kırıklar şeklindeyse aynı Santorini’de olduğu gibi, Simav çevresinde, Yeşildere gibi bölgelerde olduğu gibi.

Buna “deprem fırtınası” diyoruz. Deprem fırtınası, ana bir fay hattını yırtan büyük depremler değil, küçük küçük segmentleri kıran, enerjiyi azar azar boşaltan depremlerdir."