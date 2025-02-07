Deprem fırtınası turizme karşı etkisiz kaldı! Rekor kırılabilir

Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan deprem fırtınası sürerken, sarsıntılar İzmir başta olmak üzere kıyı bölgelerde hissediliyor. TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, bu durumun turizm sektörünü etkilemediğini söyledi. Ege Denizi'nde yaşanan depremlerin vatandaşı tedirgin ettiğini ancak bunun son 10 günde yapılan erken rezervasyonları etkilemediğini ifade eden Meriç, "Erken rezervasyonda daha uygun fiyatlar olduğu için vatandaş talep gösteriyor. Olumsuzluklara rağmen rezervasyon oranları yüksek. Erken rezervasyonlarda geçen seneye göre yüzde 4'lük bir artış var. Böyle devam ederse de rekor kırabileceğimiz bir yıl bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'SEKTÖR İÇ DENETİMİNİ YAPIYOR'

Sahil otellerinin bakanlığın denetiminden önce tur operatörlerinin denetiminden geçtiğini belirten Meriç, "Yurt dışı müşterilerine otel pazarlayan tur operatörleri balkon korkuluğunun yüksekliğinden tutun, kapı genişliğine kadar her türlü denetimi yapıyor. Türkiye'de sahil otellerinin yüzde 99'u uluslararası çalışıyor. Bu nedenle sektör kendi iç denetimini yapıyor. Türkiye'de de gerçekten denetim mekanizmaları çalışırsa turizm sektöründe yurt dışından da daha güçlü olacağız" dedi. Meriç, deprem, yangın gibi olumsuzluklar nedeniyle müşteri kaybedilmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

'OTELLER KARDAN FERAGAT EDİYOR'

Erken rezervasyonda fiyatların sezona göre yarıya yarıya uygun olduğunu dile getiren Meriç, "Sezonda fiyatlar, erken rezervasyonun 2 katına bile çıkabiliyor. En çok sahil otelleri talep görüyor. Şu an acenteler ve oteller müşteri gelsin, diye karlarından feragat ediyor. Ülkeye döviz kazandırıyoruz ama sektör kazanamıyor, sektör bu sene de ayakta kalmak için savaşacak. Çünkü biz pahalı bir ülkeyiz. Rekor bekliyoruz, Türkiye'ye talep var ama biz artık turizmde fiyat avantajını kaybetmiş bir ülkeyiz. Bu fiyat avantajını aleyhimize çevirmemek için savaşıyoruz. Ayakta kalmak için herkes fiyatlarını indirdi" diye konuştu.

Yabancı turistlerin İzmir'de en çok Seferihisar ve Gümüldür'ü tercih ettiğini ifade eden Meriç, yerli turistlerin de Seferihisar ve Çeşme'yi tercih ettiğini söyledi.