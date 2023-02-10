Gazete Oksijen'in deprem dosyası kıyameti kopardı. Deprem fotoğraflarına konuşma yazmışlardı

Gazete, fotoğrafları söze dökmeleri için yazarlarından yazı istedi.

Oksijen'in manşeti

Twitter’dan yapılan ‘tanıtım’ şu şekilde: “Fotoğrafların dili yoktur, konuşmazlar. Ama istedik ki bu kez sesleri duyulsun. Sözü işin üstatlarına bıraktık. Depreme dair en çarpıcı kareleri Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Tuna Kiremitçi, Aslı Perker, Nedim Gürsel, İsmail Güzelsoy, ve Seray Şahiner kaleme aldı.”

Gerek dosya gerekse tanıtım Twitter'da büyük tepki topladı.

Son olarak yazı istenen yazarlardan Tuna Kiremitçi bile rahatsızlığını açıklayıp Oksijen’i okurları ve yazarlarından özür dilemesi gerektiğini yazdı: “Sunumda kullanılan pazarlama dili çok itici olmuş. Gazetenin hem okurlardan hem de zor duruma düşürdüğü yazarlardan özür dilemesi gerekir.”

Bir diğer yazar Ayfer Tunç da pişmanlığını, “Kendimi asla affetmeyeceğim” olarak ifade etti.



Diğer tepki yorumları şu şekilde;