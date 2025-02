Deprem Gönüllüleri Battalgazi’de buluştu

Programa, Kızılay'ın yürüttüğü insani yardım çalışmaları ve gönüllülüğün toplum için taşıdığı önem vurgulandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, konuşmasında Kızılay gönüllülerine teşekkür ederken, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. Taşkın, "Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a uzanan 150 yıllık geleneğin gönüllü fedaileri olarak, sizler sırtınızdaki kırmızı gömleğin hakkını verdiniz. İki yıl önce yaşadığımız büyük deprem, gönüllü olmanın ve birlik içinde hareket etmenin ne kadar kritik olduğunu bizlere gösterdi. O gün, sizler de kahraman oldunuz ve gece gündüz demeden yardımlarınızı sundunuz" dedi.

Başkan Taşkın, kriz yönetiminden risk yönetimine geçmenin gerekliliğini vurgulayarak, afetlere karşı her an hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Taşkın, "Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, fakat her zaman teyakkuzda olmalı ve afetlere karşı gerekli önlemleri almalıyız. Devletimizin güçlü desteğiyle, depremin yaralarını birlikte saracağız. Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirecek ve şehrimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.