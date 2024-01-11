Deprem günü sayaç okuyup 11 ay sonra fatura gönderdiler. Pes artık

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesinde hasarlı bir eve 11 aylık elektrik faturası gönderildi.

Sayacı ilk okuma tarihi depremin olduğu 6 Şubat olarak gösterilen ve orta hasarlı olması sebebiyle kullanılmayan evine 4 bin 080 lira fatura gelen A.P. isimli vatandaş, şu şekilde konuştu;

"EV KULLANILMIYOR NASIL BU KADAR YÜKSEK FATURA GELİYOR"

"Evim orta hasarlı ve 6 Şubat depreminden sonra ilk elektrik faturası bu ay geldi. Son okuma tarihi 3 Ocak 2024 ve faturaya göre elektrik borcum 4 bin lirayı aşıyor. Ev kullanılmıyor, nasıl oluyor da bu kadar yüksek fatura geliyor?"

"MİLLET CAN DERDİNDEYKEN ELEKTRİK SAYACI OKUDULAR"

"Sayacı ilk okuma tarihi de 6 Şubat 2023 görülüyor. Depremin olduğu gün, millet can derdindeyken elektrik sayacının nasıl okudular?"

"BÖLGEDE BİRÇOK KİŞİYE BENZER FATURA GELDİ"

"Faturaya göre 331 günlük ölçüm yapılmış. Şubat 2023’ten Aralık 2023’e kadar her ay için ayrı ayrı kullanım gösteriliyor. Oysa depremden sonra mesken hiç kullanılmadı. Şirketin çağrı merkezini aradım bilgi vermediler. Bölgede birçok kişiye benzer faturalar geldi ve 10 gün içinde ödenmesi isteniyor."

ÖDEMELERİ 8 TAKSİTE BÖLDÜLER

Depremzedelere mail yoluyla gönderilen elektrik faturalarının son ödeme tarihinin 15 Ocak 2024 olduğu bildirildi. Ayrıca elektrik şirketi depremzede abonelerine faturanın 8 taksitle ödenebileceğini söyledi.

Depremzedelere SMS ile yapılan bilgilendirmede “6 Şubat tarihinden sonraki tüketimlerinize ilişkin faturanıza vade farksız 8 taksit yapılmıştır” denildi.