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e-Devlet’ten deprem için bağış kampanyası. Nasıl yapılacağı açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı sağlıyor.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:19
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Deprem için e-devlet bağış kampanyası başlattı

e-Devlet’ten deprem için bağış kampanyası. Nasıl yapılacağı açıklandı
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Türkiye, merkez üsleri Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı. Depremlerin ardından ise büyük yıkımlar meydana geldi.

Felaket sonrasında enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen kişiler için e-Devlet güvenli bağış imkânı geldi.

e-Devlet’te “Deprem Bağış Kampanyası” yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, depremzedelere yardım etmek ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen kişilere güvenli bir yöntem sunmak için adım attı. Bunun için de e-Devlet üzerinden güvenli bağış imkânını sağladı.

NASIL YAPILACAK?

AFAD tarafından yürütülen kampanya ile bağışlar, sistemdeki “Deprem Bağış Kampanyası” hizmeti ile deprem bölgesine ulaştırılacak. Bu hizmet, bağışları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor.

AFAD’a ve Türk Kızılay’a ait iki ayrı bağış kampanyası ile vatandaşlar, kredi kartlarını kullanarak bu hizmetten yararlanabilir. Ayrıca e-Devlet, bağış yapmak isteyenlere ödeme kısmında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.

e-Devlet üzerinden AFAD veya Türk Kızılay yazarak giriş yapıp bağış yapılabilir. 

KAN VERME

Bunların dışında depremden zarar gören vatandaşlara kan vermek isteyenler için de önemli bir hizmet yer alıyor. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezlerini e-bu sistem üzerinden öğrenecek. Böylece kendilerine en yakın noktadaki Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi’ne ait adres, telefon ve çalışma saat bilgileri harita üzerinde gözükecek.

 

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vatandaş
8.02.2023 12:32
sevindek mi üzülsekmi peki 20 yıldır toplanan deprem kaynakları bu günler için gerekli değilmi? vatandaş bağış yapmasa yardım toplamasa ne olcak?  
 
Mazoşist HoşAf
8.02.2023 12:31
Konsolosluklar üzerinde Tika yazan kolilerle başka ülkelere yardım yapıyor,zengin ülke gibi. Ama Türk vatandaşlarına gelince devlet kurumları yardım dileniyor,fakir ülke gibi. İyi davranmıyorlar bize  
 
Zafer Öğretmen
8.02.2023 12:31
Dolaylı yardıma karşıyım. Bir şekilde doğrudan depremzede yerel yönetimlere bağış yapılmalı. Ya da AHBAP'a. Kızılay'ın Ensar Vakfına 8 milyon dolar verdiği unutulmamalı. Bağışlar trollere maaş olmasın  
 
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