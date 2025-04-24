Deprem için uyarı Kanal İstanbul’a isyan! "Rant uğruna İstanbul’u ve İstanbulluları feda etmeyin"

İSTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından önemli bir açıklama yaptı. Tüm yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten TMMOB, deprem risklerine karşı acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Kurul, “Rant uğruna İstanbul’u ve İstanbulluları feda etmeyin!” diyerek, Kanal İstanbul gibi projelere ayrılan bütçenin deprem güvenliği için kullanılması gerektiğini savundu.

DEPREM GERÇEĞİ VE ACİL ÖNLEMLER

TMMOB, açıklamasında, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmaması için kapsamlı bir hazırlık gerektiğini belirtti. Etkin bir mevzuat altyapısı, güçlü kurumsal yapılar, afet güvenliğini merkeze alan bir ekonomik model ve kararlı bir siyasi irade olmadan afetlere karşı koyulamayacağını ifade eden TMMOB, afet farkındalığı yüksek bir toplum oluşturulmasının da şart olduğunu vurguladı.

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“RANT UĞRUNA İSTANBUL’U VE İSTANBULLULARI FEDA ETMEYİN”

Açıklamada, özellikle Kanal İstanbul projesine sert bir eleştiri yöneltildi. Yapılan açıklamada “Birçok kez ifade ettik, siyasal iktidara yeniden sesleniyoruz: Rant uğruna İstanbul’u ve İstanbulluları feda etmeyin! Rant projeleri ve özellikle Kanal İstanbul’un inşaatı için harcanmak istenen bütçe İstanbul ve çevresinin deprem kayıp risklerini azaltmak için kullanılmalıdır. Büyük can ve mal kayıplarına neden olacak deprem risklerinin azaltılması için bekleyen İstanbul’un önceliği Kanal değil, depremdir!” ifadelerine yer verildi. TMMOB, bu bütçenin depreme hazırlık, yapı denetimi ve kentsel dönüşüm gibi alanlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TOPLUMDA FARKINDALIK ÇAĞRISI

TMMOB, deprem riskine karşı sadece devletin değil, toplumun da bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşların afetlere hazırlık konusunda eğitilmesi, yapı stoklarının güçlendirilmesi ve riskli bölgelerde önleyici adımlar atılması gerektiğini vurgulayan kurul, İstanbul’un deprem güvenliği için bütüncül bir yaklaşım talep etti.