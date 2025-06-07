Deprem komşuyu salladı! Türkiye'den de hissedildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Deprem komşuyu salladı! Türkiye'den de hissedildi

EMSC ve AFAD verilerine göre Yunanistan'da Ege Denizi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'den de hissedildi.

EMSC tarafından gelen veriye göre; Yunanistan'da AYİON OROS adasının yakınlarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ta depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. 7 km derinlikte meydana gelen deprem Çanakkale, Balıkesir ve Edirne'den de hissedildi. Saat 15.46'da gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuz durum raporlanmadı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; ise Yunanistan'da AYİON OROS adasında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem saat 15.46'da gerçekleşirken yerin 12.2 km altında meydana geldi.

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