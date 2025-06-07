Deprem komşuyu salladı! Türkiye'den de hissedildi

EMSC tarafından gelen veriye göre; Yunanistan'da AYİON OROS adasının yakınlarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ta depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. 7 km derinlikte meydana gelen deprem Çanakkale, Balıkesir ve Edirne'den de hissedildi. Saat 15.46'da gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuz durum raporlanmadı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; ise Yunanistan'da AYİON OROS adasında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem saat 15.46'da gerçekleşirken yerin 12.2 km altında meydana geldi.