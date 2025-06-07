Deprem komşuyu salladı! Türkiye'den de hissedildi

EMSC tarafından gelen veriye göre; Yunanistan'da AYİON OROS adasının yakınlarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ta depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. 7 km derinlikte meydana gelen deprem Çanakkale, Balıkesir ve Edirne'den de hissedildi. Saat 15.46'da gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuz durum raporlanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ayion Oros (Yunanistan) - [130.85 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2025-06-07
Saat:15:46:13 TSİ
Enlem:40.2975 N
Boylam:24.1875 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/bmmD7ZfebA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; ise Yunanistan'da AYİON OROS adasında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem saat 15.46'da gerçekleşirken yerin 12.2 km altında meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 7, 2025
YUNANISTAN https://t.co/gA9obBsljf
07.06.2025, 15:46:18 TSİ
Büyüklük: 5.4
Derinlik: 12.2 km#Kandilli