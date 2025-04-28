Deprem korkusu bilimle nasıl yenilir? İşin uzmanları anlatıyor

Türkiye, jeolojik yapısı gereği deprem riskiyle sık sık yüzleşen bir ülke. İstanbul depremi sonrasında deprem korkusu gündeme geldi. Ancak bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu korkuyu yönetmenin mümkün olduğunu ortaya koydu. Psikologlar, jeofizikçiler ve afet yönetimi uzmanları, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde alınabilecek önlemleri sıraladı.

İşte deprem korkusuyla başa çıkmanın bilimsel temelli yolları ve uzmanlardan çarpıcı öneriler...

DEPREM KORKUSU: DOĞAL AMA YÖNETİLEBİLİR

Bilimsel araştırmalar, deprem korkusunun Travma Sonrası Stres Bozukluğu’na (TSSB) dönüşebileceğini gösterdi. Katılımcılar, deprem sonrası kaygıyı azaltmak için olayları pozitif bir çerçevede yeniden yorumlamayı tercih eti.

Deprem korkusunu yenmek için uzmanlar, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde uygulanabilecek yöntemler önerdi.

İşte öne çıkan tavsiyeler:

Bilgi ve Hazırlık: Dr. Marla Petal, deprem anında doğru davranışların hayat kurtardığını vurguladı. “Çök, Kapan, Tutun” yönteminin, hareket etmeyi zorlaştıran güçlü sarsıntılarda en güvenli seçenek olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Petal, “Hayat Üçgeni yönteminin riskli olduğunu unutmayın. Modern binalarda bu yöntem geçerliliğini yitirdi” dedi.

Psikolojik Destek ve İletişim: Klinik Psikologlar, deprem sonrası aile içi iletişimin önemine dikkat çekerek, “Çocuklarla yaşlarına uygun şekilde konuşmak, güvenli alanlar belirlemek ve deprem çantası hazırlamak güven duygusunu artırır” diyerek aydan uzun süren uykusuzluk, kabuslar veya ani irkilmeler gibi belirtilerde profesyonel destek alınmasını önerdi.

Dayanışma ve Sosyal Bağlar: Yunanistan Acil Durum Araştırmaları Merkezi’nden Sosyolog Nicholas Petropoulos, 1999 depremlerinde Türkiye ve Yunanistan arasındaki dayanışmanın psikolojik iyileşmeyi hızlandırdığını belirterek, “Toplumsal dayanışma, bireylerin yalnızlık hissini azaltır ve travmanın toplumsal boyuta evrilmesini engeller” dedi.

Rutinlere Dönüş: Uzmanlar, deprem sonrası günlük rutinlere dönmenin kontrol duygusunu geri kazandırdığını söyleyerek, “Uyku ve iştah düzenine dikkat edin, deprem haberlerine aşırı maruz kalmaktan kaçının ve nefes egzersizleri gibi gevşeme tekniklerini uygulayın” önerisinde bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR? YABANCI UZMANLARDAN ÇARPICI GÖRÜŞLER

Deprem korkusunun psikolojik etkileri üzerine yapılan çalışmalar, hazırlık ve farkındalığın kaygıyı azalttığını gösterdi.

Uluslararası bir çalışmada, Japonya ve Şili gibi depremle sık karşılaşan ülkelerde toplumların hazırlık kültürünün korkuyu azalttığı belirtildi. Şili’de uygulanan deprem farkındalık programları, Elazığ depremiyle karşılaştırıldığında daha yüksek bilinç seviyesi sağladı.

Dünyaca ünlü jeofizikçi Prof. Dr. Martin Mai, Türkiye’nin deprem riskine dikkat çekerek, “Türkiye, yıkıcı depremlerle sık sık karşılaşıyor. Ancak doğru hazırlık ve eğitimle bu korku yönetilebilir” dedi. Mai, Japonya’daki gibi düzenli deprem tatbikatlarının Türkiye’de yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

ABD’li afet psikoloğu Dr. Charles Figley ise, “Deprem korkusu, bireylerin kontrol kaybı hissetmesinden kaynaklanır. Bu nedenle, afet öncesi ve sonrası psikolojik destek sistemleri kurulmalı” önerisinde bulundu. Figley, topluluk temelli destek gruplarının kaygıyı azalttığını ekledi.

TOPLUMSAL TRAVMAYI ÖNLEMEK İÇİN

Uzmanlar, deprem korkusunun bireysel bir sorundan toplumsal bir travmaya dönüşmesini önlemek için dayanışmanın kritik olduğunu vurguladı.

Deprem korkusuyla başa çıkmak, sadece bireylerin değil, toplumun ortak çabasıyla mümkün.

Bilimsel yöntemler, uzman önerileri ve dayanışma ruhu, bu korkuyu yenmenin anahtarı.