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Deprem korkusu ile baş etmenin yolları

Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan, deprem korkusu ile baş etmenin yollarını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:54
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Deprem korkusu ile baş etmenin yolları

Deprem korkusu ile baş etmenin yolları
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Deprem, sonuçlarını öngöremediğimiz bir doğal afet olarak biliniyor. Dolayısıyla, kontrolünüz dışında gelişen olayların korku duygumuzu tetiklemesi oldukça doğal olduğu vurgulandı.

Deprem korkusu ise bir diğer adıyla ‘seismophobia’, ölüm ve kaybetme fobisi ile ilişkilendirilebileceği bildirildi. Diğer pek çok fobide tehdit unsuru, kendi hayatımızla alakalı karşı karşıya kaldığımız durumlar iken; burada tehdit unsuru ailemizi ve yakın çevremizi kaybetme ihtimalimiz ile ilişkilidir.

SİSMOFOBİNİN NEDENLERİ

Deprem eğilimli bölgelerde yaşayan insanların bu aşırı deprem korkusunu geliştirmesi muhtemeldir.

*Depremler durdurulamaz doğal afetlerdir. Genellikle büyük çapta mal ve can kaybına neden olurlar.

*Sismofobik bireylerin çoğunda korku, geçmiş korkunç bir deprem deneyiminden (kişinin can kaybı veya mali kayıplar yaşamış olabileceği) kaynaklanır. Bu, ömür boyu sürecek Sismofobiyi tetikleyebilir.
*Ayrıca insanların günlerce, hatta haftalarca enkaz altında kaldığı depremlerle ilgili haberleri de okuyor veya duyuyoruz. Bu tür raporlar doğal olarak endişeli kişilerde aşırı bir deprem korkusu geliştirmelerine neden olabilir.

*Sismik faaliyetlerin sıklıkla yaşandığı bölgelerde, jeologlar tahliye yoluyla tahribatı en aza indirmek için büyük olayları izlerler. Çoğu insan için evden ayrılmak hoş bir değişiklik değildir.

DEPREM KORKUSUNU GÖSTEREBİLECEK DAVRANIŞLAR

Hayatta kalma içgüdüsüne bağlı olarak ortaya çıktığı için deprem korkusu doğaldır; ancak, insanların bu olayla ilgili olarak benimsediği ve sismofobi belirtileri gösterebilecek bazı davranışlar vardır. Bunlar arasında:

*Birkaç hafta geçmesine rağmen sürekli korku.
*Deprem korkusu ve sosyalleşme isteğinin azlığı nedeniyle izolasyon.
*Güvensizlik nedeniyle plan veya faaliyetlerin değiştirilmesi.
*Olayla ilgili yinelenen düşünceler

SİSMOFOBİ İLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN ÖNERİLER NELERDİR?

*Hissettiğiniz korku hakkında yakın bir kişiyle konuşun.

*Durdurmaya çalışmak için olumsuz ve korkulu düşünceleri tanımlayın.

*Bazı nefes teknikleri uygulayın.

*Psikolojik tedavi üzerinde çalışmak için bir profesyonel bulun.

DEPREM KORKUSU NASIL GEÇER?

Kendini depremler hakkında eğitmek, Sismofobiyi yenmenin en iyi yollarından biridir. Kişi aşırıya kaçmadan evini ve ailesini korumanın yollarını belirleyebilir. Derin nefes alma ve 10 dakikalık günlük meditasyon gibi kendi kendine yardım teknikleri de kişinin kaygı ataklarıyla başa çıkmasına yardımcı olabilir.

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