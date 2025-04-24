Deprem korkusu tüm ili sardı! İstanbullular çadırlarda sabahladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Deprem korkusu tüm ili sardı! İstanbullular çadırlarda sabahladı

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular geceyi açık alanlarda ve parklara kurdukları çadırlarda geçirdi.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi. Kimisi sabahın erken saatlerinde çadırda kalmaya devam ederken, kimisi de çadırını toplayıp evine gitti.

yy.webpİstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular geceyi açık alanlarda ve parklara kurdukları çadırlarda geçirdi. Pendik'te bulunan Millet Bahçesi ve diğer parklar, vatandaşların geceyi geçirmek için tercih ettiği alanlar oldu. Kimi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde çadırda kalmaya devam ederken, kimileri de günün aydınlanmasıyla çadırını toplayıp evine gitti.

7.webpGeceyi çadırda torunlarıyla geçiren Sevim Akgül, "Biz de evimize gitmek istiyoruz ama maalesef gidemiyoruz. Çoluk çocuk, torunlar burada. Geceyi rahat geçiremedik, soğuktu. Evin gibi olmuyor. Eve gitmeyi düşünmüyoruz" dedi.

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