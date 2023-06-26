Deprem korkusundan kurtulmanın yolları neler

Depremden herkes korkar elbette. Ancak deprem sonrası ya da öncesi o korkuları hafifletmenin yöntemleri var. Önce o korkuların belirtilerini inceleyelim:
Uyku bozuklukları
Uykuya dalmakta güçlük çekme
İştahta azalma ya da artma
Şoka girme, uyuşma, inanmakta güçlük çekme
Yerinde duramama
Kabuslar görme
Aktivitelere odaklanmakta güçlük çekme
Hatırlamakta ve karar vermekte güçlük
Peki, bu korkudan nasıl kurtuluruz? İşte o bilgiler
Uyku düzenine dikkat edin
Önlemlerinizi alın
Korkunuzu paylaşın
İyi beslenmeye dikkat edin
Aktivitelere yönelin
Normal rutininizi sürdürün
Huzursuzluk
Her an daha kötü bir şey olacakmış gibi alarm durumda bulunma
Depremi hatırlatacak şeylerden kaçınma
Kendi ya da sevdiklerinin hayatıyla ilgili kaygı
Depremle ilgili travmatik anıların canlanması
Oyalayacak etkinliklere katılmayı ihmal etmeyin