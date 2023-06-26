Deprem korkusundan kurtulmanın yolları neler

Deprem gerçeği beraberinde korkuları da getiriyor. Peki, o korkudan nasıl kurtuluruz?

Deprem korkusundan kurtulmanın yolları neler

Depremden herkes korkar elbette. Ancak deprem sonrası ya da öncesi o korkuları hafifletmenin yöntemleri var. Önce o korkuların belirtilerini inceleyelim:

Uyku bozuklukları
Uykuya dalmakta güçlük çekme

İştahta azalma ya da artma

Şoka girme, uyuşma, inanmakta güçlük çekme

Yerinde duramama
Kabuslar görme
Aktivitelere odaklanmakta güçlük çekme

Hatırlamakta ve karar vermekte güçlük

Peki, bu korkudan nasıl kurtuluruz? İşte o bilgiler

Uyku düzenine dikkat edin
Önlemlerinizi alın

Korkunuzu paylaşın
İyi beslenmeye dikkat edin

Aktivitelere yönelin

Normal rutininizi sürdürün
Huzursuzluk

Her an daha kötü bir şey olacakmış gibi alarm durumda bulunma

Depremi hatırlatacak şeylerden kaçınma

Kendi ya da sevdiklerinin hayatıyla ilgili kaygı

Depremle ilgili travmatik anıların canlanması
Oyalayacak etkinliklere katılmayı ihmal etmeyin

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