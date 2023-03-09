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Deprem korkuttu yalı sahipleri kaçıyor

İstanbul’da yalı sahipleri deprem korkusundan kaçıyor. 1938 yılında getirilen yasakla tadilat ve yenileme yapılamayan yalıların sahipleri Boğaz’dan ayrılmaya başladı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:59
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Deprem korkuttu yalı sahipleri kaçıyor

Deprem korkuttu yalı sahipleri kaçıyor
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İstanbul'da bazı ilçeler binalarını yenileyerek olası depreme hazırlanırken, Boğaziçi'nde bulunan yapılar, 1983 yılında getirilen yasak nedeniyle yenileme ve tadilat yapamıyor. 1980 öncesi, mühendislik hizmeti almadan yapılan binaların yoğun olduğu bölgenin, depremde büyük risk altında olduğu ifade ediliyor.

İstanbul’daki yalıların olduğu bölümü de kapsayan ve 1983’te çıkan 2960 sayılı ‘Boğaziçi Kanunu’ gereği buradaki binaların yenilenmesi yasak. Yasak nedeniyle çoğunlukla 1980 öncesi yapılan ve bu kanuna tabii binaların olduğu Arnavutköy, Bebek, Yeniköy, Anadolu Hisarı, Kavacık öngörü alanı, Çengelköy, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Paşabahçe gibi semtlerin depremde büyük risk altında kaldığı belirtiliyor.

Ekonomim‘den Leyla İlhan’ın haberine göre, Kahramanmaraş depremleri ve İstanbul’daki olası deprem nedeniyle yalı sahipleri de Boğaz hattından ayrılmaya başladı. Sektör temsilcilerine göre konunun çözümü için bölgedeki yapılara yenileme hakkı getirilmesi gerekiyor.

Kahramanmaraş depreminden sonra kendisini birçok yalı sahibinin aradığını söyleyen Mars Genel Müdürü Hakan Bucak şunları söyledi:

“Sadece bu hafta beni 4-5 yalı sahibi aradı. Depreme karşı güvenli şekilde yapılmış 500 metrekarelik büyük ve güvenli rezidans daire arıyorlar. Çünkü Boğazdaki bu yapılar en az 40-50 yaşında. Boğaziçi İmar Kanunu’ndan dolayı bu binalar güçlendirilemiyor ya da güçlendirilme için gerekli izinlerin alınması çok zaman alıyor.”

 

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