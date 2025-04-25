Deprem olacak diyen astrolog yaka paça gözaltına alındı

Myanmar’da astrolog John Moe The, TikTok’ta paylaştığı bir videoda 21 Nisan’da ülke genelinde büyük bir deprem olacağı iddiasıyla halk arasında panik yarattığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 3 milyondan fazla izlenen video, kısa sürede viral olurken, birçok kişi astrologun uyarısına inanarak evlerini terk etti. Myanmar Bilgi Bakanlığı, astrologun “halkı paniğe sürüklemek için yanlış bilgi yaydığı” suçlamasıyla 22 Nisan Salı günü gözaltına alındığını duyurdu.

BÜYÜK PANİK

BBC’nin haberine göre, John Moe The, 9 Nisan’da TikTok’ta paylaştığı videoda, “21 Nisan’da Myanmar’ın her bir kentini vuracak bir deprem olacak” iddiasında bulundu. Astrolog, halka “önemli eşyalarını yanlarına almaları ve sarsıntı sırasında binalardan kaçmaları” çağrısı yaparken, “Gün boyunca yüksek binalarda kalmayın” uyarısında bulundu. Video, 300 binden fazla takipçisi olan ancak artık kapalı olan TikTok hesabında 3 milyondan fazla görüntülenerek büyük yankı uyandırdı. Ancak uzmanlar, depremlerin öngörülmesinin bilimsel olarak imkânsız olduğunu vurguladı.

Olay, iki hafta önce 28 Mart’ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin travmasını yaşayan Myanmar halkını derinden etkiledi. Mandalay ve Sagaing bölgelerinde ağır hasara yol açan bu deprem, 3 bin 500 kişinin hayatını kaybetmesine ve Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bile hissedilmesine neden olmuştu.

“EVLERİNE GİRMEDİLER DIŞARIDA KAMP KURDULAR”

Yangon’da yaşayan bir vatandaş, AFP’ye yaptığı açıklamada, mahallesinde birçok kişinin John Moe The’nin öngörüsüne inandığını ve 21 Nisan günü boyunca evlerine girmediklerini belirtti. “Pek çok insan ona inanıp dışarıda kamp kurdu.” diyen vatandaş, astrologun yarattığı paniğin boyutlarını gözler önüne serdi. Astrolog, Sagaing’deki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

John Moe The, astroloji ve el falına dayandırdığı tahminlerle tanınıyordu. Gözaltına alınmasına neden olan videoda, halkı önlem almaya çağırarak depremin ülke genelinde yıkıcı olacağını öne sürmüştü. Myanmar Bilgi Bakanlığı, astrologun bu iddialarının halk arasında korku ve panik yarattığını, bu nedenle “yanlış beyanda bulunma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.