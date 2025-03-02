Deprem olasılığının en yüksek olduğu kentler belli oldu! 3 il için ezber bozan açıklama

Doç. Dr. Bülent Özmen, Marmara Bölgesi'nde biriken gerilime dikkat çekerek İstanbul için korkutan bir açıklama yaptı. İstanbul için 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunan Özmen, Bursa'da uzun süredir büyük deprem yaşanmadığını belirtti, Ankara için ise deprem tehlikesinin sanılandan fazla olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE’NİN EN TEHLİKELİ DEPREM BÖLGELERİ

Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye’nin en tehlikeli iki deprem bölgesini belirledi. Özmen, bunlardan ilki Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi’nden geçip Ege Denizi’ne doğru uzanan kısmı ve en doğu ucunu, diğerini ise Erzincan ile Bingöl arasında uzanan Yedisu segmenti olarak tanımladı. Türkiye’nin her bölgesinin deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Özmen, özellikle Bursa ve Ankara ile ilgili ürkütücü uyarılarda bulundu.

BURSA’DA YILLARDIR BÜYÜK DEPREM OLMAMASI TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

Bursa’da uzun yıllardır büyük bir deprem olmaması, bölgedeki tehlikeyi artırıyor. Doç. Dr. Özmen, yeni keşfedilen diri fayların da bu riski tetiklediğini belirterek, bölgedeki sakinleri uyardı.

ANKARA’NIN DEPREM RİSKİ SANILANDAN YÜKSEK

Ankara, deprem riski düşük bir şehir olarak düşünülse de, Özmen’e göre durum tam tersidir. Ankara’nın çevresindeki faylar, 7 ve üzeri büyüklüklerde deprem üretme potansiyeline sahip. Özmen, bu durumun İzmir’deki 2020 depremi örneğiyle de açıklanabileceğini belirtti.

TÜRKİYE'DE DİRİ FAYLAR VE GÜNCEL DURUM

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'de bine yakın fayın olduğunu söyledi. Özmen1992 yılında MTA'nın bu rakamı 135 olarak açıkladığını 2012 yılında 500'ün üzerinde fay belirlendiğini hatırlattı.

MARMARA DENİZİ VE EGE DENİZİ’NDE YÜKSEK DEPREM TEHLİKESİ

Özmen, Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi’nden Ege Denizi’ne doğru uzanan kısmı ve Erzin’den Bingöl’e kadar uzanan Yedisu segmenti için yüksek deprem olasılığı bulunduğunu söyledi. Bu bölgelerde kırılmayı bekleyen faylar ve potansiyel deprem bölgeleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

6 ŞUBAT DEPREMİNİN 4-5 KATI

İstanbul’da en son 1766 yılında büyük bir deprem meydana geldiğini hatırlatan Özmen, İstanbul için deprem riskinin yüksek olduğunu belirtti. Özmen, Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ili ve komşu iller dahil olmak üzere 11 ili etkileyebilecek bir deprem riskine dikkat çekti. Ayrıca, olası bir depremde ekonomik ve can kaybı açısından 6 Şubat depremlerinde görülen kayıpların 4-5 katı kadar büyük bir felaket yaşanabileceği konusunda uyardı.

İSTANBUL’DA 7’DEN BÜYÜK DEPREM OLMASI BEKLENİYOR

Özmen, İstanbul’daki fay hatlarının kırılma potansiyelini açıklarken, Kumburgaz ve Adalar segmentlerinin 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

ANKARA’DA BÜYÜK DEPREM OLMASI MÜMKÜN

Ankara, deprem açısından tehlikesiz bir şehir olarak algılansa da, Özmen’e göre şehirde 7’den büyük deprem üretme potansiyeli taşıyan faylar bulunmaktadır. Ankara’nın etrafındaki faylar, şehri de etkileyebilecek büyük depremler üretebilir. Özmen, Ankara’daki bu potansiyel tehlikeye dikkat çekti.