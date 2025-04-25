Deprem paniği fiyatları uçurdu, Bakanlık fırsatçılara acımadı

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da hem paniğe hem de piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülürken, e-ticaret sitelerinde deprem çantası ve çadır satışları patladı, emlak piyasasında ise satılık ve kiralık fiyatlarında artışlar gözlendi. Ancak bazı satıcıların ve emlakçıların fiyatları fahiş şekilde yükseltmesi, “fırsatçılık” tartışmalarını beraberinde getirdi. Ticaret Bakanlığı, bu duruma sert bir yanıt vererek toplam 14,5 milyon lira ceza kesti.

FIRSATÇILAR YİNE ORTAYA ÇIKTI

Silivri’deki sarsıntı, İstanbul genelinde korku yaratırken, birçok kişi geceyi parklarda, bahçelerde veya araçlarında geçirdi. Deprem çantası, çadır ve acil durum malzemelerine talep hızla artarken, e-ticaret platformlarında fiyatlar da tırmanışa geçti. Örneğin, bir deprem çantasının fiyatı 373 TL’den 465 TL’ye, bir ilk yardım seti 219 TL’den 389,50 TL’ye, 10 kişilik bir çadır ise 8 bin 711 TL’den 9 bin 480 TL’ye yükseldi. Bu artışlar, sosyal medyada yoğun eleştirilere yol açtı.

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EMLAK PİYASASINDA FIRSATÇILIK

Depremin etkisi emlak sektöründe de hissedildi. İstanbul’da satılık ve kiralık taşınmaz fiyatlarında ani artışlar yaşanırken, bazı bölgelerde talebin artması dikkat çekti. Ancak bu durum, bazı emlakçıların fiyatları şişirmesiyle yeni bir tartışma başlattı. Ticaret Bakanlığı, bu fırsatçılara karşı harekete geçerek, deprem günü fiyat artışı yapanlar hakkında her biri için 250 bin lira olmak üzere toplam 14,5 milyon lira para cezası uyguladı.

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