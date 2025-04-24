Deprem paniği kamerada... Tezgahın üzerinden böyle atladılar

Kaynak: İHA
Deprem paniği kamerada... Tezgahın üzerinden böyle atladılar

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme Başakşehir'deki bir dükkanda yakalanan vatandaşlar, tezgahın üzerinden art arda atladı.

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme Başakşehir'deki bir dükkanda yakalanan vatandaşlar, tezgahın üzerinden art arda atladı. 5 kişinin tezgahın üzerinden atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kimi vatandaş depreme evinde kimi gittikleri mekanlarda yakalandı. Başakşehir'de bulunan Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi'nde araçlar için yedek parça satılan bir işyerinde ise büyük panik yaşandı. Büyük bir gürültünün yaşandığı sarsıntı sırasında vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Dükkanda bulunan bazı kişiler ise tezgahın üzerinden atlayarak kaçtı. 5 kişinin art arda tezgahın üzerinden atladığı anlar kameraya yansıdı.

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