Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var

Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var
Düzenleme: Kaynak: DHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Geomatik Mühendisliği alanında görev yapan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, uzay teknolojilerinin yardımıyla geliştirdikleri bir yazılım aracılığıyla Türkiye'deki yer hareketlerini izlediklerini açıkladı. Kutoğlu, "İzmir ve çevresindeki illerdeki fay hatlarına dikkat etmek gerektiğini, bu bölgelerdeki riskin oldukça yüksek olduğunu" vurguladı.

1/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 1

Prof. Dr. Kutoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yaptıkları çalışmalarla, M.Ö. 222 yılına kadar uzanan depremleri kapsayan, uydu verileri ve uzay teknolojileriyle desteklenen bir yazılım kullanarak yer hareketlerini incelediklerini belirtti.

2/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 2

6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki fay hatlarının aktif hale geldiğini ifade eden Kutoğlu, "Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki aktif fay hatlarının, bazılarının 'sıcak bölgeler' oluşturduğunu ve yüksek enerji biriktirdiğini, bu fayların kırılmaya daha meyilli olduğunu gözlemlediklerini" söyledi.

3/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 3

'6'DAN BÜYÜK DEPREMLER ÜRETEBİLİR'

Kutoğlu, daha önce Erzurum-Erzincan hattına dikkat çektiğini anımsatarak, Marmara ve Hatay-Maraş bölgeleri üzerine konuşulurken, İzmir bölgesindeki fay hatlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

4/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 4

İzmir ve çevresindeki fay hatlarının yüksek enerji biriktirdiğini ve 'sıcak noktalar' oluşturduğunu belirten Kutoğlu, "Bu fayların, 6'dan büyük, hatta 7'ye varan büyüklükte depremler üretebilecek potansiyele sahip olduğunu" dile getirdi.

5/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 5

"BÖLGEDE KIRILMAMIŞ FAYLAR VAR"

6 Şubat depremleri sonrasında bölgede henüz kırılmamış fay hatlarının bulunduğunu, Malatya'ya ve Erzincan ile Erzurum faylarına enerji transferi yaşandığını belirten Kutoğlu, Yedisu ve Marmara'daki Pamukova fayında enerji birikiminin yüksek olduğunu kaydetti.

6/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 6

Kutoğlu, yaptığı analizler sonucunda en büyük riskin Ege Bölgesi'nde olduğunu ve bu bölgedeki fay hatlarının gerinim değerlerinin diğerlerine kıyasla daha yüksek olduğunu ifade etti

7/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 7
8/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 8
9/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 9
10/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 10
11/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 11
12/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 12
13/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 13
14/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 14
15/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 15
16/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 16
17/17
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var 17
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Haliç renkten renge giriyor! Vatandaşlar tedirgin oluyor yanına yaklaşamıyor
Haliç renkten renge giriyor! Vatandaşlar tedirgin oluyor yanına yaklaşamıyor
Anadolu'ya tramvay geliyor. 3 ilçeyi birbirine bağlayacak
Anadolu'ya tramvay geliyor. 3 ilçeyi birbirine bağlayacak
Gece kulübünde çıkan yangın 2 saatte küle çevirdi. Görüntüler Beşiktaş faciası gibi
Gece kulübünde çıkan yangın 2 saatte küle çevirdi. Görüntüler Beşiktaş faciası gibi
Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi
Bayram öncesi mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi
Meteoroloji ve AKOM'dan 6 ile kritik uyarı. Sıcaklıklar 45 dereceyi bulacak
Meteoroloji ve AKOM'dan 6 ile kritik uyarı. Sıcaklıklar 45 dereceyi bulacak
Madeni 5 TL'deki logo tartışma yarattı
Madeni 5 TL'deki logo tartışma yarattı