Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var
Deprem profesörü en yakın ve yüksek riskli bölgeyi açıkladı: Bölgede kırılmamış varlar var
Düzenleme: Kaynak: DHA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Geomatik Mühendisliği alanında görev yapan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, uzay teknolojilerinin yardımıyla geliştirdikleri bir yazılım aracılığıyla Türkiye'deki yer hareketlerini izlediklerini açıkladı. Kutoğlu, "İzmir ve çevresindeki illerdeki fay hatlarına dikkat etmek gerektiğini, bu bölgelerdeki riskin oldukça yüksek olduğunu" vurguladı.