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Deprem psikolojisi nasıl atlatılır? İyileştirici 4 Adım

Yıkıcı gücü hem binalarda hem de zihinlerde olan deprem, psikolojiyi de alt üst ediyor. Peki deprem psikolojisi nasıl atlatılır? Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 17:22
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Deprem psikolojisi nasıl atlatılır?

Deprem psikolojisi nasıl atlatılır? İyileştirici 4 Adım
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Haber Global'de yer alan habere göre; Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Fiziksel olarak yaşanan kayıplar, mental sağlıkta da ciddi hasarlara yol açmak üzere olduğu vurgulandı.

10 ilde etkili olan ve binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş depremi, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Büyük yıkımlara neden oldu.

Birçok vatandaşımızı kaybettik. Binlerce yuva yıkıldı. Enkaz altından çıkarılan ve depremden kurtulan her bir kişi için mutlu oluyoruz. Ancak aklımızda tutmamız gereken bir konu var: Bu depremin oluşturduğu psikolojiyi doğru ve en kısa sürede atlatmak.

DEPREM PSİKOLOJİSİ NASIL ATLATILIR?

Travma sonrası stres bozukluğu, bireyi korkutan ve çaresizlik hissi yaratan olağan dışı olayların ruhsal durum üzerinde yarattığı travmadır. Bu travmayı ortaya çıkaran olaylar ise genellikle doğal afet, terör saldırısı ve kazalar... 

Travma sonrası stres bozukluğu vakası deprem gibi olayların ardından çoğalıyor. Stres bozukluğunun genel belirtileri ise travmanın tekrar olması, o an yaşananların hafızalarda belirmesi ya da travmanın gerçekleştiği yerlerden uzak durmadır. Yapılan araştırmalar da yetişkinlerin yüzde 92'si çocukların yüzde 95'i bunu yaşıyor.

İYİLEŞTİRİCİ 4 ADIM

Deprem psikolojisini atlatmada en çok önerilen tedavi de Travma odaklı psikoterapi.

Duygu ve eylemleri gözden geçirmek için güvenli bir alan yaratan bu tedavi yönteminde,

Acı veren duyguları görmek,

Gözlemlemek,

Keşfetmek,

Kabul ederek iyileştirici bir deneyim yaratmaktır.

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