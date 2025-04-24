Deprem riski az olan o şehirlere akın akın göç ediyorlar! 2 şehir öne çıkıyor

Son dönemde yaşanan büyük depremlerin ardından Türkiye genelinde deprem riski taşıyan bölgelerdeki vatandaşlar, daha güvenli olarak görülen şehirlere yönelmeye başladı. Özellikle uzmanlar tarafından deprem riskinin düşük olduğu belirtilen bazı illerde nüfus hareketliliği gözlemleniyor. Bu bağlamda öne çıkan iki şehir ise Konya ve Mersin oldu.

Farklı coğrafi bölgelerde yer almalarına rağmen, hem Konya'nın İç Anadolu'nun sakin yapısı hem de Mersin'in Akdeniz'in sunduğu yaşam koşulları, deprem endişesi taşıyan birçok vatandaş için cazibe merkezi haline geldi. Özellikle büyük metropollerde yaşayan ve sürekli deprem korkusuyla hayatlarını sürdürenler, bu iki şehre akın akın göç etmeye başladı.

Konya: Sakin Yaşam ve Güçlü Zemin

Konya, Türkiye'nin yüzölçümü en büyük ili olmasının yanı sıra, jeolojik yapısı itibarıyla da deprem riskinin düşük olduğu bölgeler arasında gösteriliyor. Şehrin genel olarak sağlam zemin yapısı ve aktif fay hatlarından uzaklığı, deprem korkusu yaşayanlar için önemli bir tercih sebebi oluyor. Ayrıca Konya'nın sakin yaşam temposu, uygun konut fiyatları ve gelişmiş sosyal olanakları da göçü tetikleyen faktörler arasında sayılıyor.

Mersin: Akdeniz İklimi ve Artan Güvenlik Algısı

Mersin ise son yıllarda yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ve güçlendirilen yapı stokuyla deprem güvenliği konusunda önemli adımlar attı. Akdeniz ikliminin ılımanlığı, denize kıyısı olması ve tarım potansiyeli gibi avantajlarının yanı sıra, deprem riskinin diğer büyük şehirlere göre daha az olması da Mersin'i cazip kılıyor. Özellikle güneydeki deprem bölgelerinden gelen vatandaşların Mersin'i tercih ettiği gözlemleniyor.

Uzmanlar Uyarıyor: Sadece Zemin Değil, Yapı Kalitesi de Önemli

Her ne kadar Konya ve Mersin deprem riski açısından diğer bazı şehirlere göre daha avantajlı konumda olsa da, uzmanlar bu bölgelerde de yapı kalitesinin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Deprem yönetmeliklerine uygun, sağlam zemin etüdü yapılmış ve kaliteli malzemelerle inşa edilmiş binalarda yaşamanın, deprem güvenliği için olmazsa olmaz olduğu belirtiliyor.