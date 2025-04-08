Deprem riski en az olan şehir! Son dönemde herkesin gözdesi oldu

Giresun, genel olarak Türkiye'nin deprem riski en düşük illerinden biri olarak kabul edilmektedir. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem korkusu yaşamak istemeyenlerin Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak'a taşınabileceğini açıklayınca birçok kişi Giresun'u araştırmaya başladı.

Giresun'un Özellikleri:

Giresun, eşsiz doğal güzellikleri, yemyeşil doğası ve temiz havasıyla tanınır.

Karadeniz'in kendine özgü doğası, yaylaları, akarsuları ve ormanlarıyla çevrilidir.

Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden biridir.

Zengin tarihi ve kültürel mirasa sahiptir.

Giresun'da Yaşam:

Giresun, huzurlu ve sakin bir yaşam arayanlar için ideal bir şehirdir.

Son yıllarda, özellikle büyük şehirlerden emekli olanlar ve doğayla iç içe yaşamak isteyenler tarafından tercih edilmektedir.

Giresun'da yaşam maliyeti, büyük şehirlere kıyasla daha düşüktür.

Giresun, Anadolu'nun kuzeydoğusunda, yeşille mavinin kucaklaştığı Karadeniz'in inci kentlerinden birisidir. Şehir, denize doğru uzanan yarımadanın üzerinde yer almaktadır. 6934 kilometrekarelik yüzölçümü ile ülkenin binde 8,5'ini kaplar. Şehrin kuruluş tarihi M.Ö'den önce 350 yıllarına dayandıran kaynaklar vardır. Yine bu bölgede Türklerin MÖ. 2000 yıllarından beri yaşadığı bilinmektedir.

GİRESUN'UN EN ÜNLÜ YEMEKLERİ

Giresun'un en meşhur yemekleri pancar çorbası, fasulye turşusu ve fasulye kavurmasıdır. Yörede Giresun ismiyle anılan ürünler; Giresun fındığı, Giresun kirazı, Giresun simidi, Giresun pidesi, Giresun kadayıfı, Giresun güllacı ve Giresun pastasıdır.