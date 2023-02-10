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Deprem riski yüksek olan iller hangileri? Hangi iller birinci derece deprem riski taşıyor?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinin ardından Türkiye deprem riski olan illeri merak ediliyor. Türkiye deprem haritasındaki birincil derece deprem riski olan iller depremin en çok beklendiği yerler olarak görülüyor. Peki, deprem riski yüksek olan iller hangileri? Hangi iller birinci derece deprem riski taşıyor?

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 17:04
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Deprem riski yüksek olan iller hangileri? Hangi iller birinci derece deprem riski taşıyor?

Deprem riski yüksek olan iller hangileri? Hangi iller birinci derece deprem riski taşıyor?
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Deprem riski olan iller belirlenirken beş farklı kategoride sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda birinci derece kategoride yer alan iller deprem riski en yüksek iller olarak görülmektedir. Peki, Deprem riski yüksek olan iller hangileri? Hangi iller birinci derece deprem riski taşıyor?

BİRİNCİL DEPREM RİSKİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Birinci derece riskli bölgeler şöyle: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

Bazı şehirlerin aynı anda birden fazla riskli bölgede yer alabildiği belirtiliyor. Bu durumun, şehirlerin coğrafi konumlarıyla alakalı olduğu biliniyor.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda olan doğrultu atımlı bir fay hattıdır. Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki dönüşüm tipi tektonik sınırı oluşturur. İki levhanın göreli hareketlerindeki fark, fay boyunca sol yanal harekette kendini gösterir. Doğu ve Kuzey Anadolu fayları, Avrasya Levhası ile devam eden çarpışma nedeniyle sıkıştırılan Anadolu Levhasının batıya doğru hareketini birlikte barındırır.

Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağının kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesinde kuzeydoğu yönünde son bulur.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

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