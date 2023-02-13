﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı

AA'da yer alan haberde, Yedek astsubaylar Üz (22) ile Hüseyin Esen ve Tayfun Adak'ın İslahiye Cevdetpaşa Mahallesi'nde kaldığı bina, deprem sırasında yıkıldı. Enkaz altında kalan Üz ve arkadaşları şehit oldu.

Cansız bedeni enkazdan çıkarılarak İstanbul'a getirilen Cengizhan Üz için Üsküdar Selimiye Camisi'nde askeri tören düzenlendi.





Türk bayrağına sarılı naaşı Selimiye Camisi'ne getirilen Üz'ün cenaze törenine, annesi Fatma Üz, ağabeyi Volkan Üz, yakınları ile Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve askeri yetkililer katıldı.

Üz'ün naaşı kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Çatalçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Ailesi Çekmeköy'de yaşayan Üz'ün özel bir üniversitenin iç mimarlık tasarım bölümünden mezun olduğu öğrenildi.