'Deprem sırasında dua ediyorsunuz ama' dedi. Bu kez büyük deprem beklemediği ili açıkladı

Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"na konuk olarak katılan Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem riskine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"7'DEN BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR"

Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide Moriwaki, Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını ancak kentte büyük çaplı (7'den büyük) bir depremin olmayacağını belirtti ve gelecekte de benzer bir riskin beklenmediğini ifade etti.

"KUZEY VE GÜNEY ANADOLU FAY HATLARINDA DEPREM OLABİLİR"

Türkiye'nin deprem risk haritası üzerine konuşan Moriwaki, özellikle Hatay depremi sonrasında Kuzey ve Güney Anadolu fay hatlarında deprem olabileceğini vurguladı. Siirt'in hem birinci hem de ikinci derece deprem bölgesi kuşağında bulunduğunu belirtti.

"SİZLER DEPREM ESNASINDA DUA EDİYORSUNUZ FAKAT..."

Moriwaki, deprem anında dua etmenin önemine dikkat çekti, ancak daha da önemlisi olarak önceden depreme dayanıklı ve güvenli yapılar inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu şekilde, doğru yapılarla deprem sonrası yıkım ve kayıpların minimize edilebileceğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN EĞİTİME İHTİYACI VAR"

Deprem eğitimlerine de değinen Moriwaki, Japonya'da sık sık deprem tatbikatları yapıldığını ve Türkiye'nin de benzer şekilde sürekli tekrarlayıcı eğitimlere ihtiyacı olduğunu vurguladı. Programda Siirt'in kültürünü takdir ettiğini ve özellikle yöresel lezzetleri Japonya'ya taşımak istediğini ifade eden Moriwaki, etkinlik sonunda hatıra fotoğrafları çektirerek söyleşiye son verdi.