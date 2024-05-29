'Deprem sırasında dua ediyorsunuz ama' dedi. Bu kez büyük deprem beklemediği ili açıkladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
'Deprem sırasında dua ediyorsunuz ama' dedi. Bu kez büyük deprem beklemediği ili açıkladı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Siirt Üniversitesi’nde depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Moriwaki, "Deprem anında dua etmenin önemli olduğunu biliyorum. Ancak, önceden sağlam ve depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi gerek." dedi ve Siirt'te büyük bir deprem beklenmediğini söyledi.

Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"na konuk olarak katılan Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem riskine dair önemli açıklamalarda bulundu.

aw214673-03.jpg

"7'DEN BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR"

Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide Moriwaki, Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını ancak kentte büyük çaplı (7'den büyük) bir depremin olmayacağını belirtti ve gelecekte de benzer bir riskin beklenmediğini ifade etti.

"KUZEY VE GÜNEY ANADOLU FAY HATLARINDA DEPREM OLABİLİR"

Türkiye'nin deprem risk haritası üzerine konuşan Moriwaki, özellikle Hatay depremi sonrasında Kuzey ve Güney Anadolu fay hatlarında deprem olabileceğini vurguladı. Siirt'in hem birinci hem de ikinci derece deprem bölgesi kuşağında bulunduğunu belirtti.

aw214673-04.jpg

"SİZLER DEPREM ESNASINDA DUA EDİYORSUNUZ FAKAT..."

Moriwaki, deprem anında dua etmenin önemine dikkat çekti, ancak daha da önemlisi olarak önceden depreme dayanıklı ve güvenli yapılar inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu şekilde, doğru yapılarla deprem sonrası yıkım ve kayıpların minimize edilebileceğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN EĞİTİME İHTİYACI VAR"

Deprem eğitimlerine de değinen Moriwaki, Japonya'da sık sık deprem tatbikatları yapıldığını ve Türkiye'nin de benzer şekilde sürekli tekrarlayıcı eğitimlere ihtiyacı olduğunu vurguladı. Programda Siirt'in kültürünü takdir ettiğini ve özellikle yöresel lezzetleri Japonya'ya taşımak istediğini ifade eden Moriwaki, etkinlik sonunda hatıra fotoğrafları çektirerek söyleşiye son verdi.

aw214673-05.jpgaw214673-06.jpg

İlgili Haberler
Japon deprem uzmanından üç il için flaş uyarı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Marmara depremi için flaş açıklama
Son Haberler
AKP’nin abilerinden Erdoğan’a uyarı! Tek tek anlattılar Gündem
AKP’nin abilerinden Erdoğan’a uyarı! Tek tek anlattılar
O Ses Almanya’ya Türk kızı damga vurdu. Jüri üyeleri öve öve bitiremedi Magazin
O Ses Almanya’ya Türk kızı damga vurdu. Jüri üyeleri öve öve bitiremedi
Öğrencilere toplu taşıma 1 lira. Belediyeden büyük jest Gündem
Öğrencilere toplu taşıma 1 lira. Belediyeden büyük jest
Diyanet Ukrayna’ya göreve gönderdi evli imam 25 yaş küçük kadından çocuk yapıp döndü Gündem
Diyanet Ukrayna’ya göreve gönderdi evli imam 25 yaş küçük kadından çocuk yapıp döndü
Ergin Ataman aklını karıştırdı Spor
Ergin Ataman aklını karıştırdı
Cezalar artırıldı. Resmen yürürlüğe girdi Ekonomi
Cezalar artırıldı. Resmen yürürlüğe girdi
Acı biber turşusu nasıl yapılır? İşte lokanta usulü kıtır kıtır turşunun püf noktaları Sağlık
Acı biber turşusu nasıl yapılır? İşte lokanta usulü kıtır kıtır turşunun püf noktaları