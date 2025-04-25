Deprem sonrası Erdoğan’ın verdiği talimat ortaya çıktı! Ünlü yazar köşesinde yazdı…

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Deprem sonrası Erdoğan’ın verdiği talimat ortaya çıktı! Ünlü yazar köşesinde yazdı…

Ünlü gazeteci Can Çoşkun, depremler sonrasında İBB'nin davet edilmediği AFAD toplantısında Erdoğan'ın verdiği talimatları tek tek yazdı.

İstanbul, en büyüğü 6.2 ve 5.9 büyüklüğünde 2 depremle sarsıldı. Depremler sonrasında İBB'nin davet edilmediği AFAD toplantısında Erdoğan'ın verdiği talimatları ünlü gazeteci Can Çoşkun köşe yazısında kaleme aldı.

COŞKUN: EN OLASI SENARYO HANGİSİ, YURT DIŞINDAKİ UZMANLARA DA SORUN

Korkusuz yazarı, gazeteci Can Coşkun, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı deprem zirvesinde verdiği talimatları tek tek yazdı. Coşkun, “Bakanlardan ve AFAD yetkililerinden bilgi alan Erdoğan’ın, bu depremin gelecekteki olası etkilerinin araştırılmasını istediğini aktardı. Bu konuda tam cümlesi, “Deprem uzmanlarıyla görüşün, farklı fikirleri de dahil edin. En olası senaryo hangisi, yurt dışındaki uzmanlara da sorun” şeklinde olmuş. Erdoğan devamında, hazırlanacak raporun bizzat kendisine değil önce Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Afet Politikaları Kurulu üyelerine sunulmasını istemiş. O kurulun ana görüşü de şimdiden belli. Erdoğan devamında, hazırlanacak raporun bizzat kendisine değil önce Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Afet Politikaları Kurulu üyelerine sunulmasını istemiş. O kurulun ana görüşü de şimdiden belli” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Marmara Denizi üzerinde Çarşamba günü 6.2 ve 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem pek çok ilde hissedilmişti. Depremde yedi bina az hasarlı, İstanbul’un Fatih ilçesinde bir metruk bina yıkılmıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da 60 kişinin tedavi gördüğünü ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.

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