Bir bisküvi 40 TL'ye satılıyordu. Bir bardak çay için 25 TL alıyordu! Çekirge fazla kaçamadı bakanlık yakaladı

Ticaret Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla tedbirleri ve ceza sistemini devreye soktu.

Bakanlık, "Deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışanlara fahiş fiyatla çorba satışı yaptığı iddia edilen dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi" açıklamasını yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır.

1 MİLYON 860 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir."

2 GÜN ÖNCEDE 353 FİRMAYA 85 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı, iki gün önce yaptığı yazılı açıklamada; fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve vatandaşların bu uygulamalar nedeniyle maruz kaldıkları mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Ülkemizde meydana gelen deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde (ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı-bere-eldiven, tuvalet kâğıdı vb.) fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu ürünlere ilişkin olarak Bakanlığımızca gerek resen gerekse de şikayet üzerine perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirilmiş ve yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."