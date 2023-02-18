Galatasaray martı 3 maçla bitirecek

Süper Lig'in lideri Galatasaray mart ayında 3 maça çıkacak. Sarı Kırmızılılar 2 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı yapacak.

Süper Lig'de oynanan son maçta Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar 12. saniyede 1-0 geriye düştüğü maçta Mertens ve Icardi'nin golleriyle 2-1 yendi.

Galatasaray, Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle 3-4-5 Mart'ta başlayacak maç haftasını bay geçecek. Bu süreçte sarı kırmızılılar 1 Mart'ta sahasında Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak. Tek maç eleme usülü oynanacak mücadeleyi kazanan yarı finale yükselecek.

Galatasaray, Başakşehir maçından 10 gün sonra sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar sonraki hafta deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.

Ligler 20 - 28 Mart'ta milli takım arasına girecek. Böylece Galatasaray mart ayını 3 resmi maçla bitirecek.



