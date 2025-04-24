Deprem sonrası gündemde! AFAD'ın tahliye planı

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da infiale neden olurken olası büyük Marmara Depremi için ne yapılacağı merak edildi.

AFAD'ın olası bir deprem için tahliye senaryosu yayımlandı.

İstanbul'da 7.5 şiddetinde bir depreme göre tasarlanan AFAD'ın senaryosunda tahliye ve destek planları yer alıyor.

Kentin tüm ulaşım ağı, hızlı ve etkili bir tahliye süreci için seferber edildi.

DENİZ YOLU İLE TAHLİYE PLANI

Deniz yolu tahliyelerinde, Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Limanı kullanılacak. Vatandaşlar; şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti araçları ve Sahil Güvenlik unsurlarıyla bu iskelelerden tahliye edilecek.

Tahliyelerde demiryolu da aktif olarak kullanılacak. Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları, tahliye sürecinde kilit rol üstlenecek. Karayolu tahliyeleri için Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem otogarları çıkış merkezleri olarak belirlendi. Vatandaşlar bu noktalara ring seferleriyle taşınacak.

İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı da tahliye sürecine dahil edildi. Böylece kara, deniz, demir ve hava yolu olmak üzere dört ulaşım kanalından koordineli bir tahliye planı oluşturulmuş oldu.

TAHLİYEDE ÖNCELİK SIRASI

Tahliye planında öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak şehirden çıkarılacak. Tahliye süreci yerel yönetimler ve güvenlik birimleri tarafından koordine edilecek.

Deprem sonrası geçici barınma için vatandaşların yönlendirileceği iller iki grup halinde belirlendi.

İlk grup: Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri.

İkinci grup (ihtiyaç halinde devreye girecek): Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan.

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