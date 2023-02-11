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'Hatay'da baraj patladı' yönünde asılsız paylaşım yapanlara soruşturma

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yarseli Barajı'nın patladığı" yönünde asılsız paylaşımlar yaparak arama kurtarma faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemeye çalışanlara yönelik soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 21:35
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Deprem sonrası Hatayda baraj patladı paylaşımlarına soruşturma

'Hatay'da baraj patladı' yönünde asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
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Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yıkımın yaşandığı kentte, arama kurtarma faaliyetleri yürütüldüğü esnada barajın hasar gördüğü yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine hareket geçti.

Hesapların kullanıcılarına yönelik soruşturma başlatan Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya platformları ile bu platformlarda Hatay Yarseli Barajı'nın patladığı ve şehrin sular altında kaldığı yönünde asılsız paylaşımlarda bulunarak arama kurtarma faaliyetlerini olumsuz şekilde etkilemeye çalışan kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin araştırılması devam etmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

 

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