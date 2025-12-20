6 Şubat depremlerinin ardından tarihsel ve kültürel dokusuyla yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Hatay, ekonomik ve sosyal dönüşümüne ivme kazandıracak örnek bir yatırıma ev sahipliği yapıyor. DNR Otelcilik’in sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği ve İç Mimar Yeşim Kozanlı’nın imzasını taşıyan The Noria Hotel, geçmişin kültürel mirasını çağdaş bir turizm anlayışıyla buluşturarak şehrin yeniden yapılanma sürecine öncülük ediyor. Arsuz’un Karaağaç bölgesinde yükselen otel, yalnızca bir turizm projesi değil; kentin kolektif hafızasını ve üretim kültürünü onarmayı hedefliyor. Sosyo-ekonomik bir kalkınma hamlesi olarak dikkat çekiyor.

“YATIRIM DEĞİL SORUMLULUK”

The Noria Hotel’i Hatay’a karşı bir sorumluluk duygusuyla hayata geçirdiklerini vurgulayan DNR Otelcilik Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Çağrıl Dener, projeye ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Yaşanan büyük yıkımın ardından, bu coğrafyada üretmenin, yatırım yapmanın ve umut inşa etmenin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. The Noria Hotel benim için sadece bir ticari yatırım değil; Hatay’a karşı duyduğum sorumluluğun bir yansıması.

“96 yatak kapasitesiyle 2026’ın nisan ayında kapılarını açmaya hazırlanan The Noria Hotel, doğrudan ve dolaylı olarak onlarca kişiye sağladığı istihdam olanaklarıyla yerel işgücüne nefes aldırmayı hedefliyor. Proje, sunduğu nitelikli konaklama standartlarıyla üst segment turizm potansiyelini bölgeye çekerek yerel ticaretin canlanmasına öncülük ederken, deprem sonrası Hatay’ın modern ve vizyoner mimari kimliğini inşa eden stratejik bir referans noktası olarak konumlanıyor. Diğer potansiyel yatırımcılar için güven telkin eden bu örnek girişim, kent binalarının yanı sıra; ekonomik, sosyal ve turistik değerleriyle de güçlü bir geri dönüş yapacağının somut bir kanıtı niteliğini taşıyor.”

HATAY’IN HAFIZASINI ONARAN BİR MİMARİ

Projenin mimarı Yeşim Kozanlı ise The Noria Hotel’in tasarım sürecinde kültürel sürekliliği ön planda tuttuklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu projede amacımız yalnızca estetik bir yapı ortaya koymak değil; Hatay’ın hafızasına saygı duyan, bulunduğu yere ait ve iyileştirici bir mekan tasarlamaktı. The Noria Hotel, geçmişle bugünü buluşturan, daima yaşayan bir mimari deneyim sunuyor.”

The Noria Hotel, mimari ve tasarım dünyasının en saygın platformlarında Hatay’ın adını duyurmaya hazırlanıyor. Projenin özgün mimarisi ve toplumsal dönüşüm gücüyle IDA 2026 (International Design Awards), The Plan Awards, BLT Built Design Awards, BigSEE Architecture Awards, International Hotel Awards ve iF Design Awards gibi prestijli uluslararası yarışmalarda temsil edilmesi hedefleniyor. DNR Otelcilik, bu global katılım hamlesiyle yalnızca bir yapıyı değil, Hatay’ın yeniden inşa sürecindeki estetik ve vizyoner başarısını dünya çapında tescillemeyi amaçlıyor.