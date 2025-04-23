Deprem sonrası İstanbul çıkışları kapandı

Kaynak: İHA
Deprem sonrası İstanbul çıkışları kapandı

İstanbul’da bugün saat 12.49’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem, megakentte büyük panik yarattı. İstanbul'dan çıkış yoğunluğu trafiği kilitledi.

İstanbul'da yaklaşık 13 saniye süren sarsıntının ardından 127 artçı deprem daha yaşanırken, saat 15.13’te hissedilen güçlü 4,9 şiddetindeki artçı sarsıntı, korkuyu ikiye katladı.

Depremin ardından binlerce İstanbullu valizini alıp şehri terk etmeye başladı. Havalimanları, otogarlar ve karayolları yoğunlukla karşılaştı. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu’nda oluşan uzun araç kuyrukları dikkat çekti.

Hem Ankara hem de Tekirdağ yönüne doğru yoğun araç çıkışı olurken, İstanbul istikameti adeta boş kaldı. Edirne-Tekirdağ hattındaki trafik kameralara yansıdı.

Deprem uzmanları artçıların bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşların paniğe kapılmadan resmi açıklamaları takip etmeleri istendi. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

İstanbul’da yaşanan bu son deprem, olası büyük Marmara depremine yönelik kaygıları yeniden gündeme taşıdı.

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