Deprem sonrası İstanbul'da dairenin balkonu çöktü! 1 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında 3 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da korku dolu anlara neden oldu. Depremin etkisiyle Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın balkonu çöktü. Olayda bir kişi yaralanırken, çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm için daha önce tahliye edilen 4 katlı binanın balkonu çöktü. Bu sırada binanın önünden geçen 2 kişiden biri, kopan beton parçalarının altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Binanın tamamen yıkılması için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

'5-6 PARÇA DÜŞTÜ'

Çöken balkonun yanındaki apartmanda oturan Bekir Aksu, "Molozlar yanıma düştü. Ufak bir parçada kafama geldi. Allah korudu. 5-6 parça düştü. Korkmadım. Bir çocuğun kafasına düştü moloz. Hastaneye gitti Hayati tehlikesi yoktu sanırım kanama vardı sadece.Bina boşaltılalı 1 ay oldu biz de yan binada oturuyoruz. Yıkılacağı için boşaltıldı. Yan binaya girerken oldu olay" dedi.