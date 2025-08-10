Deprem sonrası Yerlikaya'dan ilk açıklama...

AFAD'ın açıklamasına göre 6.1 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'in Sındırgı ilçesi açıklarında yaşandı. Depremin derinliğinin 11 km olduğu paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya da depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.