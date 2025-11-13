6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Sındırgı bu sabah saat 06.16'da 5 dakika arayla 4.7 ve 4.2 büyüklüğünde 2 depremle sallandı. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Endişeli vatandaşlar deprem uzmanlarından gelen açıklamaları dikkatle takip ediyor.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti. Ercan, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde devam eden deprem riskine dikkat çekerek riskli il ve ilçeleri tek tek sıraladı. Ercan, "Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, kiraya tutmayın" uyarısında bulundu. Ahmet Ercan, özellikle sulak, gevşek ve birinci derece verimli tarım alanlarına inşa edilen çok katlı binaların büyük risk taşıdığını vurguladı.

'İZMİR, ADANA, BURSA, BOLU, MUĞLA...'

Prof. Dr. Ercan'ın kişisel X hesabından yaptığı paylaşım şöyle

'UYARIYORUM'

Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın efeler, Manisa, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir-bayraklı, Bornova ovası, Menemen ovası, İnciraltı, Bostanlı , alaybey, mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul-Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar büyükçekmece, Beylikdüzü- Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt , küçükçekmece, Büyükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla sahil , Kocaeli-Gölcük, Düzce, kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova Ceyhan, Mersin, erzincan, Tokat , Amasya, Bursa-Nilüfer , Osmangazi, Yıldırım, Muğla-Fethiye gibi kentlerimizde;

'SULAK GEVŞEK TARIM ALANLARINA DİKİLMİŞ ÇOK KATLI BİNALAR RİSKLİ'

Sulak, gevşek, birinci° verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır.

'YER-YAPI GÜVENLİK BELGESİNİ İSTEYİN'

Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın. İlgilendiğiniz yapının YER-YAPI GÜVENLİK BELGESİNİ isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz. Depremler ile sarsıntılarda Yaşamak için SAĞLAM YERDE, SAĞLAM YAPI."