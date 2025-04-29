Deprem Uzmanı Naci Görür'den reklam tartışmalarına sert yanıt

Prof. Dr. Naci Görür bir konut firması reklamında oynadığı iddiası ile gündeme gelmişti.

Bir inşaat firmasını ziyaret eden Görür, "Böyle iyi yapılmış projelerde afet boyutunda bir şey olmaz" ifadeleriyle reklam yaptığı gerekçesiyle yoğun eleştiri aldı. Sosyal medyada tepkiler alan Görür, reklam iddialarına ilişkin olarak Hürriyet'e açıklama yaptı.

Söz konusu projede görevli kişinin eski öğrencisi olduğunu söyleyen Naci Görür, davet üzerine projeyi gezdiğini, yapının depreme karşı izolatör sistemi kullanması nedeniyle övgüde bulunduğunu anlattı.

Görür, ziyarette çay içilip sohbet edildiğini, bu sırada çekilen görüntülerin kendi bilgisi dışında sosyal medyada paylaşıldığını belirterek, reklam amacı taşıyan bir çalışmanın içinde yer almadığını vurguladı. Ayrıca, şirketin konuyla ilgili hukuki yollara başvurduğunu da ekledi.

Naci Görür, şunları kaydetti:

"Bahse konu videodaki Japon Konutları’nın başındaki kişi, üniversiteden öğrencim. Özellikle davet etti, “Hocam bir gel bak” dedi. Ki ben de çok beğendim. Çünkü yatay mimari olmasına rağmen Türkiye’de ilk kez bir binada izolatör kullanmışlar. Deprem izolatörleri bizde hastane gibi büyük yapılarda kullanılıyor. Bunu görmem için çağırdı, ben de öğrencimle iftihar ettim, “Aferin” dedim, çay içtik, depremle alakalı sorular sordular, yanıtladım. O sırada da video ve fotoğraf çekildi. Kendi sosyal medyalarına koymuşlar. Kötü niyetli, zavallı insanlar işte! Söz etmeye bile değmez ama... Ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Şirket de yasal yollara başvurdu zaten."