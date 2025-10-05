Deprem uzmanı Osman Bektaş'tan İstanbulluları korkutan açıklama! 'En kötüye hazırlanın'

Marmara Denizi bugün yine 3,5 büyüklüğünde depremle sallandı. 2 Ekim'de aynı bölgede 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Endişeli vatandaşlar deprem uzmanlarından gelen açıklamaları takip etmeye devam ediyor.

"EN KÖTÜYE HAZIRLANIN..."

Deprem ve jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 7'den büyük deprem olmayacağını söylese de en kötü senaryoya uygun hazırlıkların yapılması gerektiğini ifade etmesi dikkat çekti.

Bektaş'ın sık sık depremle sallanan Marmara Bölgesi'ne ve beklenen büyük İstanbul depremine yönelik yaptığı paylaşım şöyle

"İSTANBUL İÇİN 7 DEN KÜÇÜK DEPREM ÖNGÖRSEK DE..."

"Hazırlıklar en kötü senaryoya göre yapılmalıdır.

Ortak jeolojik ve sismik özelliklere sahip Marmara Havzasının üç Çukuru (Tekirdağ, Orta Marmara, Çınarcık) 1935,1963, 2025 yıllarında M6,2-6,4 karakteristik depremler üretmişlerdir.

Neden karakteristik? Yüksek ısı akısı, ince kabuk, akışkan döngüsünün neden olduğu zayıf faylar, 10-20 km derinlikte sürünen (creep) faylar her üç çukurun üretebileceği ortak karakteristik depremleri gösterir. Daha önce öngördüğümüz Marmara da batıdan doğuya stres transferi ve deprem göçü (1912-1963-1999) 2025 M6,2 Silivri depremiyle ispatlanmıştır.

Batıdan doğuya deprem göçünde gecikmiş, kırılmayan ara bariyerler (orta Marmara ve Çınarcık Çukuru fayları) tıpkı Silivri depremi gibi creep nedeniyle yeterince gerilme biriktirememiş fay segmentleridir."

Son günlerde çevre illerde meydana gelen depremlerle salanan İstanbul 23 Nisan'da da (2025) merkez üssü Silivri olan 6.1'lik depremle panik yaşamıştı.

Öte yandan uzmanlar vatandaşları depreme karşı sağlam binalarda oturmaları konusunda sık sık uyarıyor.

