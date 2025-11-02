Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar, 10 Ağustos tarihinde ve 27 Ekim tarihinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerden sonra günlük hayata dönmeye çalışıyor. Yaşanan depremden sonra bölgede bazıları dört büyüklüğünün üzerinde, onlarca artçı sarsıntı yaşandı.

Artçılar bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ederken daha büyük bir sarsıntı yaşanması beklentisi korkuya sebep oluyor.

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda yetkililere uyarıda bulunarak, riskli bölgeleri açıkladı.

Prof. Dr. Ercan, "En büyük hasar Balıkesir yolu ile Akhisar yolu üzerindeki yapılarda oldu. Hasarın büyük olduğu yerler eski bataklık alanları ile eski göl alanıdır. Bu alanın sınırlandırılarak bu kesimdeki yapılar yasaklı yapı olarak ilan edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Sındırgı‘da neler oluyor? Uyarıyorum!

Sındırgı üç ay içinde iki tane M6,1 büyüklüğünde depremin etkisinde kaldı. Bu iki depremle oluşan toplam yer kırığının boyu yaklaşık 33 km. Eğer bu 33 kilometrelik kırılan yer tek depremle olsaydı, depremin büyüklüğü M6,7 olurdu.

Sındırgı’da deprem eşik değeri 6,2 olması nedeniyle böyle bir deprem olduğunda belki Sındırgı’nın 3 ÷ 2’si göçebilirdi. Sındırgı‘da ilk depremde yoran yapılar ikinci depremde büyük hasar aldılar kimisi yıkıldı, kimisi yıkılma eşik değerine geldi. En büyük hasar Balıkesir yolu ile Akhisar yolu üzerindeki yapılarda oldu.

Hasarın büyük olduğu yerler eski bataklık alanları ile eski göl alanıdır. Bu alanın sınırlandırılarak bu kesimdeki yapılar yapı yasaklı olarak ilan edilmeli, bu bölgedeki kişiler TOKİ dolayındaki sağlam yerde yapılacak yapılara ivedilikle taşınması zorunludur.

Sındırgı‘da ivedilikle yapılması gereken: hızlı bir biçimde JEOFIZIK ölçüleri başlatarak, rezonans ölçümleri ile yeraltı elektroosunu çekerek depremde tümsındırcının yer davranış ile dayanım ayrıca tünek yeraltı suyu derinliğini haritalanması gerekir. Bunun dışında bu iki depremin sonucunda oluşan hasarın derecelendirme haritası ivedilikle çıkarılmalıdır.

Bu iki depremi gören Sındırgı şimdi sanki bir hayalet kent gibidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti Sındırgı‘ya büyük bir öncelik vermesi gerekir.

Depremle oluşan kırık Demirciye doğru uzanmaktadır. Bu uzantı da deprem olup olmayacağını söyleme olasılığı yoktur. Ancak olur ise bu kez Sındırgı‘da çok az ev ayakta kalır, ayrıca Demirci ile çevre köyleri çekince altında kalır."