Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Akdeniz'deki deprem ile ilgili açıklama

Antalya Kaş açıklarında, Akdeniz'de saat 19.54'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

AFAD'ın verilerine göre, Antalya Kaş açıklarında, Akdeniz'de deprem oldu. Saat 19.54'teki deprem yerin 23.55 kilometre derinliğinde deprem görüldü.

Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (15 Ekim 2024)

4.7 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 ve yerin 14.5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

'Bu sınırlarda muhakkak deprem olur'. Naci Görür o bölgede yaşayanları uyardı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görür, paylaşımında "Akdeniz’de Rodos Adasının güney doğusunda ve Fethiye açıklarında 4,7 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda ve Pilini-Strabo transform fayı içerisinde. Bu transform fayı Burdur-Fethiye Fay zonunun denizdeki devamı, sevgiyle" ifadelerini kullandı.