Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy uyardı! 'Marmara'da risk taşıyan 2 fay var'

Alp Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hemen her gün bir il depremle sallanıyor. Vatandaşlar deprem uzmanlarından gelen açıklamaları dikkatle takip etmeye devam ediyor.

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi ve Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremleri önceden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan olası büyük Marmara depremi için dikkat çeken uyarılar geldi.

"MARMARA'DA RİSK TAŞIYAN 2 TANE FAY VAR"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'nin derinliklerindeki 2 fay hattına dikkat çekti.

"Marmara'da kırılmayan, risk taşıyan iki tane fay var" diyen Prof. Dr. Üşümezsoy, fayların birinin Silivri'de diğerinin ise Kumburgaz'da olduğunu açıkladı.

Üşümezsoy'un uyardığı Silivri ve Kumburgaz faylarıyla ilgili "Artık başka kırılacak fay yok diyorum, deprem yok demiyorum." değerlendirmesi de dikkat çekti.

Deprem uzmanı Üşümezsoy'un Sözcü TV'de harita üzerinden yaptığı açıklamalardan önemli başlıklar şöyle

"Biri Silivri çukuru içinde. Öbürü de Kumburgaz çukuru dediğimiz yerde, Silivri’yle Kumburgaz arasında bu fay. Ve bu kırıldıktan sonra artık başka kırılacak fay yok diyorum, deprem yok demiyorum.

'YALNIZCA KUMBURGAZ'DAKİ FAY KIRILACAK'

40 tane hoca var, hepsi boydan boya siyahlarla gözüken yer kırılacak derken ben diyorum ki hayır, yalnızca Kumburgaz çukuruyla bu fay kırılacak. Tabiat da beni dinliyor. Bütün artçılar geldi, buraya dizildi. Kumburgaz çukuru dediğimiz, denizin içine konuşlanıyor... 23 Nisan depreminde kırılan fay artılarla belirlenir. Neredeymiş? Tam benim 20 yıldan beri tarif ettiğim bu fayda. Adalarda ve Avcılar karşısında hiçbir artçı yok. Artçılar zayıf olan yerlerde. "

Öte yandan uzmanlar vatandaşların can ve mal güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları gerektiğini sık sık hatırlatıyor.